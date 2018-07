Dr. Necdet Budak, “Her zaman hastalarınıza karşı sabırlı, müşfik ve ilgili olun. Unutmayın ki hastalarınız sizlere en önemli varlıklarını, canlarını teslim etmektedirler” dedi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesinde ’İntörn Hekimlik Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi 20 Mayıs Amfisi’nde düzenlenen programa, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cemil Gürgün, Başhekim Prof. Dr. Tuncay Göksel, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özen Kaçmaz Başoğlu, akademisyenler ve intörn hekimler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Budak, "Ege Üniversitesi denince Tıp Fakültesi akla geliyor ve Tıp Fakültesi bizim gözbebeğimiz. Çok kaliteli bir fakülteden mezun olacaksınız. Hekimlik, insana dokunan bir meslek. İnsanı sevin, gönüllerine dokunun. Mesleki bilgi ve becerilerinizin yanı sıra iletişim becerinizi de geliştirin. Her zaman hastalarınıza karşı sabırlı, müşfik ve ilgili olun. Unutmayın ki hastalarınız sizlere en önemli varlıklarını, canlarını teslim etmektedirler. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz. Her zaman sizlerin yanınızdayız. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bu niteliklere sahip hekimler yetiştirmeyi kendisine bir görev kabul etmektedir” dedi.

Kongre ulusal olacak

Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cemil Gürgün ise "İntörn Hekimlik Kongresi, Türkiye’de ilk kez Üniversitemiz Tıp Fakültesi tarafından düzenlenmeye başlandı. İntörn hekimlere yönelik düzenlediğimiz intörn hekimlik kongresini önümüzdeki yıldan itibaren ülkemizdeki tüm tıp fakültelerinin katılımıyla ulusal düzeyde gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Tanıtım ve bilgilendirme sunumunu yapan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitimden Sorumlu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özen Kaçmaz Başoğlu, "Sizler, hekimlik uygulamalarını bütünleştirip toplumu sağlık sorunlarını yüksek nitelikli sağlık hizmetiyle cevap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip olma yeterliliği ve yetkinliğini öğretim üyeleri yönetiminde gerçekleştiren hekim adaylarısınız. Sizler bizim ekibimizin bir parçasısınız, kendinizi ayrı görmeyin” ifadelerini kullandı.

Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Türk, intörnlere aşı olmaları gerektiğini söyledi. Türk, “Bir meslek hastalığına yakalanmadan, şiddete ve karşılaşabileceğiniz tehlikelere maruz kalmadan sağlıklı güvenli bir yıl geçirmeniz çok önemli. Hepinizin aşı olması gerekiyor, daha sonraki mesleki yaşamınızda da aşılı olmanız çok önemli. ‘İş kazası geçirmeyiz’ demeyin, geçen yıllara baktığımızda giderek artan bir sayıyla karşılaşıyoruz. Yoğun olarak çalıştığınız acil serviste iş kazalarıyla karşılaşabilirsiniz" şeklinde konuştu.