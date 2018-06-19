Mevcut teknolojilere ve altyapılara dayalı bir modüler sistem tasarımı proje Avrupa Birliği tarafından destekleniyor.

Bilimsel araştırma projelerinde Ege Üniversitesinin yüz akı fakültelerinden olan Su Ürünleri Fakültesi, önemli bir uluslararası projenin ortaklarından oldu. Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve TÜBİTAK’ın da ortak olarak yer aldığı Derin Deniz - Fotonik Sensör Teknolojisi projesi, aday 44 projeden seçilen 12 proje arasında yer alarak destek almaya hak kazandı.

İki yıl sürecek proje ile geliştirilecek Fotonik Sensörler ile denizlerde balık davranışlarını etkileyen çevresel parametreler anlık olarak ölçülebilecek. Fotonik sensörler ayrıca; denizlerdeki çevre koşullarının izlenmesi, akuakültür kafeslerinin bulunduğu denizel ortamın takibi ve su ürünleri gıda güvenliği gibi alanlarda anında bilgi aktarımı yapabilecek.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projesi kabul edilen Prof. Dr. Adnan Tokaç’ı ziyaret etti. Prof. Dr. Budak “Prof. Dr. Tokaç’ı tebrik ediyorum. Üniversitemiz adına gurur verici bir sonuç. Bilindiği gibi 2019’da Araştırma Üniversitesi olma hedefimiz var. Hedefimize ulaşmak için bu tür projeler büyük önem taşıyor. Su Ürünleri Fakültemiz, yaptığı bilimsel araştırmalar ve projelerle Araştırma Üniversitesi hedefimize büyük katkı koyuyor. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Adnan Tokaç, hayata geçirecekleri proje ile inovatif ürünlerin geliştirileceğini ve aynı zamanda bu ürünlerin sahada ve günlük hayatta kullanım olanaklarını araştıracaklarını vurguladı. Prof. Dr. Tokaç “Uzun bir hazırlık sürecinin ardından iki aşamadan oluşan eleme sonucunda projemiz birçok projeyi geride bırakarak kabul edildi. İki yıl sürecek olan projenin konsorsiyumunu Ege Üniversitesi Almanya Rostock Üniversitesi ile endüstri ortağı olarak Alman Kompass GmbH şirketi oluşturuyor. Üniversitemizi Uluslararası arenada böyle bir projeyle temsil ettiğimiz için çok mutlu ve gururluyum” dedi.