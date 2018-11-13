Ege Üniversitesi, tıp alanında yerli ve milli ürün üretiminde

Ege Üniversitesinden (EÜ) bilim insanlarının, dünyada halk sağlığını en çok tehdit eden enfeksiyonlara karşı; tanı kiti, ilaç formülasyonu ve aşı geliştirilmesine yönelik araştırma projesi TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.

Ege Üniversitesinde (EÜ), tıp ve mühendislik başta olmak üzere çeşitli alanlardan uzman araştırma ekibi, dünyada halk sağlığını en çok tehdit eden enfeksiyonlara karşı; tanı kiti, ilaç formülasyonu ve aşı geliştirilmesine yönelik çalışma başlattı. Araştırma ekibinin geliştirdiği araştırma programı, TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı ve büyük bir başarı sağladı.

Araştırma ekibini başarısından dolayı kutlayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Rektörlük görevinde doldurduğumuz bir yıllık süre boyunca akademisyenlerimizin projelerini görünür kıldık. Hâlihazırda TÜBİTAK'a en çok proje öneren ve projesi en fazla kabul gören üniversiteyiz. 2019 yılında araştırma üniversitesi olma hedefimiz var. Bu anlamda bu tür projeler bizim için oldukça önem arz ediyor. En önemli sağlık problemlerinden biri olan viral enfeksiyonlara yönelik hocalarımızın hazırladığı bu multidisipliner projenin; tıp, eczacılık ve biyomühendislik alanında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Büyük önem verdiğimiz, tıp alanında yerli ve milli ürünler üretme yolculuğumuz emin adımlarla ilerliyor. Projede emeği geçen tüm hocalarımızı tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Proje kapsamında özel sektörle işbirliği içinde olacaklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Budak, "Söz konusu destekle; tıp, eczacılık ve biyomühendislik alanlarından akademisyenlerimizin bulunduğu proje ekibi ile ikinci faz hazırlıkları tamamlanacak ve bu fazın sonunda desteklenmeye hak kazanan projeler 50 milyon TL'ye kadar TÜBİTAK desteği alabilecek. Ege Üniversitesinin öncelikli alanları ile de uyumlu olan proje sayesinde önümüzdeki 5 yıl içinde, üniversitemiz bu alanda dünyadaki referans merkezlerinden birisi haline geleceği öngörülüyor” dedi.