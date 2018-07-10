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10 Temmuz 2018 11:13

Ege Üniversitesi ve BYEGM’den 15 Temmuz konulu ortak sergi

Ege Üniversitesi ve Başbakanlık Basın ve Enformasyon İzmir İl Müdürlüğü, FETÖ’nün hain darbe girişiminin yıl dönümü kapsamında bir sergi açılacak.

Ege Üniversitesi ve BYEGM’den 15 Temmuz konulu ortak sergi

10 Temmuz 2018 11:13


Ege Üniversitesi, FETÖ’nün darbe girişiminin yıl dönümünde anlamlı etkinlikler düzenleyecek. 15 Temmuz Şehitlerinin anılacağı program, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Nuri Bilgin Konferans Salonu’nda 12 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 10.30’da başlayacak. Etkinlik kapsamında ilk olarak Başbakanlık Basın ve Enformasyon İzmir İl Müdürlüğü ve Ege Üniversitesi işbirliği ile açılan sergi gezilecek. Gezinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla moderatörlüğünü EÜ Atatürk İlke ve İnkılapları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Mert’in yapacağı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" paneli gerçekleştirilecek. Panelin açılış konuşmasını, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak yapacak. Rektör Budak’ın konuşmasının ardından 15 Temmuz Belgesel Gösterimi izlenecek. Panele, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Akça ve EÜ Türk Dünyası Enstitüsü Müdür Vekili Prof. Dr. Nadim Macit konuşmacı olarak katılacak.


Etkinlik sonunda, EÜ Edebiyat Fakültesi önünde 15 Temmuz şehitleri için lokma döktürülecek.




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