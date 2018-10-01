Ege Üniversitesi'nde günlük 12 bin ekmek üretiliyor

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesindeki Ekmekçilik Pilot Tesisi'nde, akademisyenlerin denetim ve katkılarıyla değişik boy ve ebatlarda günlük 12 bin ekmek üretiliyor.

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren Ekmekçilik Pilot Tesisi'nde, akademisyenlerin denetim ve katkılarıyla üretilen ekmekler hem EÜ'nün günlük ekmek ihtiyacını karşılıyor hem de satış noktalarında halka arz ediliyor. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şebnem Tavman'dan üretimle ilgili bilgiler aldı. Rektör Budak; tesiste normal, kepekli, normal roll, kepekli roll ekmek ve sandviç, tuzsuz diyet, tam buğday ile çavdar ekmeği olmak üzere çeşitli boy ve ebatlarda günlük 12 bin ekmek üretildiğine dikkat çekti. EÜ'de ekmek israfı olmadığını kaydeden Rektör Budak, "Üretilen ekmek Tıp Fakültesinde hastalara ve hastane personeline, Ege Üniversitesi öğrenci yemekhanelerinde öğrencilere, çalışanlarımıza ve satış yerlerinde de halkımıza arz edilmektedir. Ekmeğimizle ilgili testler laboratuvarlarımızda yapılıyor. Formülasyonu üniversitemize ait olan ekmekler en sağlıklı koşullarda üretiliyor. Ayrıca üretim tesisinde öğrencilerimizin de pratik yapma şansı oluyor" diye konuştu.