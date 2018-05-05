Ege Üniversitesi’nde Türkiye’nin 2023 vizyonu için gelecek şurası

Yükseköğretimde kaliteyi yükseltme, eğitim ve öğretimde üniversitelerin Türkiye’yi uluslararası alanda en üst düzeyde temsil edecek seviyede olması ve ekonomiye katkısı vurgusunu sürekli yineleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına kulak veren Ege Üniversitesi, görev yapan bin 50 öğretim üyesi ile “Ege Üniversitesi Gelecek Şurası”nda bir araya geldi. Ege Üniversitesi Kapalı Tenis Kortu’nda Ege Üniversitesi(EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak öncülüğünde gerçekleşen ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın da katıldığı şurada, Egeli akademisyenler ortak akıl toplantısı ile Ege Üniversitesi’ni dünyanın en iyi üniversiteleri arasına taşıyacak, geleceğe taşıyacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak konular ele alınıyor.

“Türkiye’nin geleceğine çok ciddi katkı sunacak”

Ege Üniversitesi Gelecek Şurası’nda gazetecilere bilgi veren Rektör Budak, “Ege Üniversitesinin geleceğini tartışıyoruz. Türkiye’de üniversitelerdeki akademisyenlerin bir araya gelip kendi üniversitesini geleceğini tartıştığı ilk şura olabilir. Türkiye dünyada ciddi bir ekonomik rekabet içinde ve yalnız. Ekonomi anlamında bu rekabette tek bir çıkış yolu var. Eğitim, bilim ve fen bunu bütün dünya da biliyor. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi bizim çıkış yolumuz eğitim. Öyle olunca biz üniversiteler olarak iş dünyası bunu tartışırken, devlet büyükleri bunu tartışırken, üniversitelerdeki akademisyenlerin de daha iyi bir araştırma, uygulamaya ihtiyacımız var. Türkiye’nin huzur, güven ortamına ihtiyacı var. Üniversitemizde huzur güven ortamı var ve çok ciddi bir akademik kadro var. 5 bin kişilik akademik kadro ve bu kadronun hem bölgesine hem de Türkiye’nin geleceği olan gençlere, daha iyi bir eğitim vermek için bir yol haritası, bir çalışma, platform oluşturduk. Bütün akademisyenlerimiz Türkiye’ye bir ışık olabilir. Bu şurayla Türkiye’nin geleceğine çok ciddi katkı sunulacak” dedi.

“Düşünce kuruluşu ile birlikte çalışıyoruz”

İki gün sürecek olan şuranın işleyişi hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Necdet Budak, “Buradaki işleyiş burada bir düşünce kuruluşu ile birlikte çalışıyoruz . Bakanlıkların katkıları, verileri, destekleri doğrultusunda kamudan ve özel sektörden daha fazla araştırma fonu nasıl alabiliriz, bunu tartışacağız. Kendi birikimlerimizi paylaşarak eyleme dönüştürmek istiyoruz. Masadaki bin 50 öğretim üyesi belki ilk kez birlikte oturuyor. Türkiye’de büyük üniversitelerde multidisiplener çalışma anlamında birlikte çalışmaları sanayiye, Ege Bölgesi’ne, Türkiye’ye, insanlığa katkıda bulunması için çok önemsiyoruz. Şurada oylama yapılacak sorular var, eğitim, araştırma, uygulamayı tartışacağız” dedi.

Sonuçlar paylaşılacak

Sonuçların kamuoyu ile de paylaşılacağına işaret eden Prof. Dr. Budak, “Sonuçlar çıktıktan sonra Ege Üniversitesi olarak zaten bir stratejik planımız var. 2019’da araştırma üniversitesi olma hedefimiz var. Uluslararası bir üniversite olma hedefimiz var, ciddi akademik kadroya sahip YÖK bölge nezdinde bazı yönlendirme, akademik yükseltmelerle hedefimize birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak verme de diyebiliriz”

Gerçekleştirilen şura ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üzerinde önemle durduğu noktalara da kulak verildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Budak, “Cumhurbaşkanımız da bütün konuşmalarında üniversitelerden, iş dünyasından ve STK’lardan Türkiye’nin ekonomisine, vizyonlarına katkı verme çağrısında bulunuyor. Bir anlamda bu şura için Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak verme diyebiliriz” diye konuştu.