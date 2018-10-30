Ege Üniversitesi'ndeki yeni yemek üretim tesisi kapasiteyi artıracak

Ege Üniversitesi (EÜ) merkez yerleşkesinde bulunan 1 No'lu yemekhaneye entegre olarak faaliyet göstermesi planlanan ve yaklaşık iki ay önce temeli atılan yeni yemek üretim tesisinin inşaatında son aşamaya gelindi. İnşaat alanında incelemelerde bulunan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yeni tesisle yemekhane kapasitesinin de artacağını söyledi.

Ege Üniversitesi (EÜ) merkez yerleşkedeki 1 No'lu yemekhaneye entegre olarak yaklaşık iki ay önce inşasına başlanan yeni üretim tesisinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Son aşamaya gelen inşaat alanında incelemelerde bulunan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak; öğrencilerin beslenme, barınma sorunu yaşamamaları ve iyi bir eğitim almaları için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Tarım Kredi Kooperatifleri ile yapılan protokolün ardından fiyatların sabitlendiğini dile getiren Rektör Budak, "Kalitemizi her geçen gün arttırıyoruz. Bugün yemekhane kullanım oranı iki katına çıktı. Rektör de akademisyen de öğrenci de aynı yemeği yiyor. Beslenme uzmanlarımız tarafından kalori hesaplamaları yapılan yemeklerimizin hijyen anlamında da sürekli kontrolleri yapılıyor. Geçen yıllarda 8 bin öğrencinin kullandığı yemekhanelerimizi bu yıl yaklaşık 15 bin öğrenci kullanıyor. Yoğunluğun öğrencilerimizi olumsuz etkilememesi için 20 Mayıs Spor Tesislerimizde bulunan alanı yemekhane olarak öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Yeni yemek üretim tesisimizin tamamlanmasıyla da 1 No'lu yemekhanedeki kapasiteyi de arttıracağız” diye konuştu.

Göreve geldiği günden bu yana neredeyse her hafta sonu üst yönetim ve akademisyenlerle kampüste inceleme gezisi yaptıklarına dikkat çeken Rektör Budak, "Hafta içi de kampüste bulunuyoruz, hafta sonu ise adım atmadık yer bırakmıyoruz. Peyzaj çalışmalarını yerinde inceliyor ve daha güzele ulaşmak için neler yapabileceğimizi görüşüyoruz. Arazide bulunarak eksiklikleri yerinde görüyor ve hızlı müdahale ediyoruz. Çalışmalarımızın meyvelerini de almaya başladık. Yaklaşık 11 bin metrekare alana çim serildi. Yemyeşil kampüsümüzde öğrencilerimiz araç trafiğinden arındırılan yollarda gönül rahatlığıyla yürüyebiliyor. Çalışanlarımız ve öğrencilerimiz her defasında çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiriyor bu da bizim motivasyonumuzu arttırıyor" dedi.