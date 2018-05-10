Ege Üniversitesinden dev atılım

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOBİ’lerin verimliliğini artırmak, yalın üretime geçişte teknik destek sunmak ve uygulamalı eğitim verme amaçlayan Model Fabrika’nın İzmir’de Ege Üniversitesi’nde kurulacağını söyledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odasında düzenlenen ‘Bilim ve Teknoloji Işığında İzmir’ konulu toplantıda konuşan Bakan Özlü, “KOBİ’lerimizin verimliliği artırmak, yalın üretime geçişte teknik destek sunmak ve uygulamalı eğitim vermek için İzmir’e model fabrika kuruyoruz. Model fabrikamız; her yıl yaklaşık 40 fabrikanın verimlilik dönüşümüne katkı sağlayacak. Model fabrikayı, Bakanlığımız ile Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın ortak finansmanıyla hayata geçireceğiz. Bu yıl, en geç Kasım ayında, projenin etüt çalışmalarını tamamlamış olacağız. İnşallah 2019 yılı Haziran ayında, Ege Üniversitesi Kampüsü içinde, Model Fabrika’nın açılışını yapacağız” dedi.

Ege Üniversitesi en doğru tercih

Toplantıya katılan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Model Fabrika” projesi için Ege Üniversitesi’nin en doğru tercih olduğunu vurguladı. Ege Üniversitesi’nin 63 yıllık bir eğitim ve bilim çınarı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Budak “Eğitimdeki öncü rolümüz, bilim üreten bir merkez olmamız ve üretilen bilginin toplumla paylaşılması aşamasında istekli olmamız gibi özelliklerimiz bu dev projenin bünyemizde doğmasına neden oldu. Üniversite-sanayi işbirliklerinde büyük projelere imza attık. Önümüzdeki günlerde bu işbirliklerine yenileri de eklenecek. İzmir’deki KOBİ’leri dünya ile rekabet edebilmesine büyük katkı sağlayacak olan “Model Fabrika” projesine Ege Üniversitesi tüm birikimiyle destekleyecek. 2019 yılında hayata geçecek proje ile İzmir’deki KOBİ’lerin çağ atlayacağına inanıyorum” dedi.

İşletmelerin verimlilik ve rekabet gücü artacak

Kurulacak fabrikayla, işletmelerin verimlilik ve rekabet gücünü artırarak, uygulamalı öğrenme tekniklerinden faydalanmaları, teori ve pratiği birleştirmek suretiyle çalışanların kalıcı yetkinlik kazanmaları amaçlanıyor. Kamu ve özel sektörün ortak finansmanıyla hayata geçirilecek projeyle, başta KOBİ’ler olmak üzere imalat sanayi işletmelerinin verimliliklerine ve dijital dönüşümüne katkıda bulunulması, işletmelerin verimlilik konusunda aksayan yönlerinin iyileştirilmesi sağlanacak.