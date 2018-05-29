Ege Üniversitesinden gurur veren başarı

Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi’nin 2018-2019 yılları için hazırladığı “En İyi 1000” listesine giren üniversitelerin isimleri açıklandı. Sırlamada, Ege Üniversitesi 616’ncı sırada yer aldı. CWUR’un “En İyi 1000 Üniversite’ sıralamasında 13 Türk üniversitesi bulunuyor. Ege Üniversitesi Türk üniversiteleri arasında 4’üncü sırada yer alıyor. Hollanda’nın Leiden Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren CWTS Leiden Sıralama Sistemi tarafından “2018 Yılı Dünya Üniversiteleri Sıralaması” da yayımlandı. Ege Üniversitesi (EÜ) Türkiye Üniversiteleri arasında 393 puan ile 3’üncü sırada yer aldı. CWTS Leiden Sıralamasında Türkiye’den 19 üniversite bulunuyor.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, elde edilen başarının gurur verici olduğunu belirtti. Prof. Dr. Budak, “64 yıllık mazisiyle Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi, dünya üniversiteleri arasında ilk bin içerisine girerek başarısını bir kez daha kanıtlamıştır. Ülkemizde de ilk beş üniversite içerisinde yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi, açıklanan bu veriler bizleri gururlandırdığı kadar daha çok çalışıp daha üst sıralarda yer almaya da teşvik ediyor. Bilimin, sanatın ve sporun her alanında iddialıyız. Ekip arkadaşlarımla birlikte Ege Üniversitesini daha iyiye taşımak, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada tercih edilen ve örnek gösterilen bir üniversite haline getirmek için tüm olanaklarımızla çalışacağız. Bu başarılarımız Ege Üniversitesi’nin 2019 yılında araştırma üniversiteleri arasında yer almasına büyük katkı vereceğini düşünüyorum Ulaştığımız bu noktaya gelmemizde katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi ‘En İyi 1000 Üniversite’ sıralaması 8 kriter temelinde hazırlanıyor. Aralarında öğretim kalitesi, işgücü piyasasında mezunlara olan talep, akademik personelin kalitesi, yayın sayısı, yayın kalitesi, bilimsel ortamdaki etkisi ve kaynak gösterilmesi gibi kriterler var.

Hollanda’nın Leiden Üniversitesi CWTS Sıralama Sistemi sonucuna göre Ege Üniversitesi farklı kategorilerde üst sıralarda yer alarak önemli bir başarı gösterdi. Web of Science Veri tabanındaki kayıtlara göre dünya genelinde en fazla yayın üreten üniversitelerin dahil edildiği değerlendirmelerde, üniversitelerin gerçekleştirdiği yayınlar ve bu yayınlara yapılan atıflar ile ulusal ve uluslararası işbirliklerinin dikkate alındığı değerlendirmelerde, Ege Üniversitesi, Türkiye üniversiteleri arasında 3’üncü sırada yer aldı

CWUR’un En iyi 1000’ Listesine Türkiye’den giren 13 üniversite ve sırası:

Listeye giren üniversiteler şöyle: Hacettepe Üniversitesi (525) - İstanbul Üniversitesi (560) - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (596) - Ege Üniversitesi (616) - Ankara Üniversitesi (625) - İstanbul Teknik Üniversitesi (648) - Gazi Üniversitesi (679) - Boğaziçi Üniversitesi (740) - Bilkent Üniversitesi (789) - Erciyes Üniversitesi (874) - Çukurova Üniversitesi (932) - 9 Eylül Üniversitesi (938) - Atatürk Üniversitesi (979)

Leiden Üniversitesi CWTS Sıralamasına Türkiye’den giren 19 üniversite ve sırası:

İstanbul, Hacettepe, Ege, Gazi, Orta Doğu Teknik, İstanbul Teknik, Ankara, Erciyes, Dokuz Eylül, Atatürk, Yıldız Teknik, Karadeniz Teknik, Selçuk, Marmara, Bilkent, Akdeniz, Ondokuz Mayıs ,Süleyman Demirel Sakarya Üniversitesi