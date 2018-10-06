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Ege Üniversitesi'nden öğrencilere aşure ikramı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Necdet Budak, öğrencilere ve üniversite çalışanlarına aşure ikram etti.


Ege Üniversitesi Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yeni eğitim döneminde ders başı yapan öğrencilere Muharrem Ayı nedeniyle aşure ikram edildi. Birlik ve dayanışmanın sembollerinden olan aşure ikramına katılan Dr. Necdet Budak öğrencilere aşure dağıttı. Kampüsün 1 No'lu yemekhane önünde gerçekleşen ikrama, öğrenciler büyük ilgi gösterdi.


Aşurenin birlik ve dayanışmanın en güzel ve anlamlı örneklerinden birisi olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, “Eğitim için ailelerinden uzakta olan Ege Üniversitesi öğrencilerimize aşuremizi ikram ettik. Aşurenin bereketini birlikte paylaştık. Gençlerimizin etkinliğimize büyük ilgi göstermesi beni daha da mutlu etti. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

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