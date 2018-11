Ege Üniversitesinden organ bağışına tam destek

Ege Üniversitesi (EÜ) Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezi ile EÜ Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ‘‘Organlarımıza Saklanmış Umutlar' başlığı ile bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası kapsamında etkinliklerin açılış töreninde konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak; böbrek, karaciğer, kalp naklinde EÜ Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkezinin dünya çapında bir popülariteye sahip olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Budak şöyle konuştu: ‘‘Alanlarında en seçkin cerrahlarımızla organ ve doku naklinde öncü bir kurum olmaya devam edeceğiz. Bugün pek çok insan yaşamını sürdürebilmek için doku ve organ bekliyor. Bu kişiler bizlerin yakını veya bizzat kendimiz de olabiliriz. Dolayısıyla ülkemizdeki donör adayı sayısını artırmamız gerekiyor. Organ bağışı konusunda İzmir olarak Türkiye'de birinci sırada yer alıyoruz. Organ bağışı konusunda daha fazla etkinlik yaparak bu farkındalığı arttırmamız gerekiyor. Biz, Ege Üniversitesi olarak bu konuda elimizden geleni yapmaya hazırız.''

Dünyada 1 milyon, Türkiye'de 25 bin hasta organ bağışı bekliyor

Organ bağışının artık tedavi şansı kalmayan hastalara umut olduğunu söyleyen Rektör Yardımcısı ve Organ Nakli Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Kutsal Turhan ise, ‘‘Organ naklinde tıbben çok iyi durumdayız. Ancak organ bağışı farkındalığı konusunda ciddi eksiklerimiz var. Ülkemizde şu anda yapılan her 5 organ naklinden 4'ü canlı vericiden alınan organlarla yapılıyor. Sadece bir tanesi kadavradan alınan organlarla gerçekleştiriliyor. Bu sayıyı mutlaka artırmamız gerekiyor. Canlı vericide dünyada ilk sıralardayken kadavradan alınan organlarda ise maalesef son sıralarda yer alıyoruz. O yüzden bu farkındalığı hep birlikte artırmamız gerekiyor. Düzenlediğimiz bu programla insanları organlarını bağışlamaya teşvik etmeyi amaçladık. Dünyada 105 ülkede yaklaşık 1 milyon kişi şu anda organ nakli bekliyor. Organ bulunamadığı için her yıl 100 bin kişi yaşama veda ediyor. Ülkemizde de 25 bin civarında organ nakli bekleyen hasta var. Bu hastalarımızdan her yıl 6-7 bin kişi organ bağışı olmadığı için kaybediliyor. O yüzden çok ciddi bir sorun ve çözümü de bizlerin elinde'' diye konuştu.

Panel düzenlendi

“Uluslararası Organ Bağışı” konulu karikatür yarışmasında ödül alan karikatürlerden oluşan sergi ile başlayan etkinlik programında Organ Nakli Koordinasyon Merkezinin çalışmaları ve organ nakil sürecinin anlatıldığı bir de panel düzenlendi. Panele; Organ Nakli Koordinatörü Yüksek Hemşire Nurşen Altuğ, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Uzm. Dr. Özge Can, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Zeytunlu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taylan Özgür Sezer konuşmacı olarak katıldı. Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz Programı öğrencilerinin farkındalık etkinliği de programa renk kattı. Etkinlik sırasında donör yakınlarına Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından plaket takdim edildi.