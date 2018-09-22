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Ege Üniversitesi'nden Özbek doktorlara eğitim

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Özbekistan’dan gelen doktorlara ’Tip 1 Diyabet Tedavisinde Teknoloji Kullanımı’’ konusunda eğitim verildi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Özbekistan'dan gelen doktorlara 'Tip 1 Diyabet Tedavisinde Teknoloji Kullanımı'' konusunda eğitim verildi.


Türkiye'nin önde gelen sağlık merkezlerinden olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yurt içindeki sağlık çalışanlarının yanı sıra yurtdışından gelen sağlıkçıları da eğitmeyi sürdürüyor. Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı tarafından düzenlenen eğitim programında Özbekistan'dan gelen dört uzman doktora “Tip1 Diyabet Tedavisinde Teknoloji Kullanımı” konusunda eğitim verildi.


Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak eğitim programına katılarak Özbek doktorlarla bir araya geldi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin Türkiye'nin önde gelen sağlık kuruluşları arasında olduğunu ve bir ekol oluşturduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, “Ülkemizin ve bölgemizin sağlık ve eğitim merkezi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Hastanemizde üst düzey sağlık hizmetinin yanında sağlık çalışanlarına yönelik eğitim programları da düzenleniyor. Bu kez


Özbekistan'dan gelen doktorları üniversitemizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduk. Eğitimlerin düzenlenmesinde emeği geçen tüm akademisyenlerimize ve ekiplerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Uluslararası Referans Merkezi


Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalının uluslararası referans merkezi olarak akredite edildiğini ifade eden Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Şükran Darcan ise “Diyabet alanında Uluslararası Pediatrik ve Adolsen Diyabet Derneği (ISPAD) ve Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) organizasyonu olan SWEET referans merkezi olarak akredite olduk. Diyabet teknoloji konusunda ülkemizdeki en önemli referans merkezlerinden birisiyiz. Ülke çapında diğer merkezlerdeki çok sayıda


uzman doktora ve akademisyene bu alanda eğitim veren merkezimizde yabancı hekimlere de eğitim vermeyi sürdürüyoruz. Bu kez Özbekistan'dan gelen meslekdaşlarımıza diyabetli olguların sağlık durumlarının iyileştirilmesinde çok önemli olan sürekli glukoz ölçüm sistemleri ve insülin pompaları konusunda eğitim verdik'' şeklinde konuştu. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Şükran Darcan ve Prof.Dr. Damla


Gökşen başkanlığında verilen eğitimlerde glukoz sensörleri, insülin pompaları konusunda doktorlar bilgilendirildi.

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