Ege Üniversitesinden ’Teleskobu Köye Getirdik’ projesi

Kemalpaşa Örnekköy Şehit İncekara İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim gören öğrenciler ile teleskobu buluşturan akademisyenler; gökyüzü, gezegen sistemi ve yıldızlar konusunda güncel bilgileri de öğrencilerle paylaştı.

Projeye destek vererek Kemalpaşa’ya giden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Gözlemevimizde öğretim üyelerimiz daha önce İzmir ili sınırları içerisinde büyük okullara, kolejlere teleskop aracılığıyla uzaya dair birçok bilgi sunuyorlardı. Ama bugünden itibaren farklı bir aktiviteye imza atıyoruz. Akademisyenlerimiz, Kemalpaşa ve köylerinde özellikle kırsal kesimde bulunan ilk ve ortaokullarda eğitim gören çocuklarımızın ayağına gelerek onlara uzayı ve güneşi anlatıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığımız ile işbirliği içerisinde Gözlemevimiz öğretim üyesi ve öğrencilerimizin katkılarıyla ve herhangi bir bütçe talebi olmadan bu aktiviteleri yapıyoruz. Çocuklarımızın astronomi, yıldızlar ve uzay bilimine ilgisini arttırmayı amaçladığımız projemiz ile ilk ve orta öğretimden toplam 3 bin 200 öğrencimize eğitim vereceğiz. Böylesi güzel bir projenin hayata geçmesine katkı sunan akademisyenlerimize ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum’’ dedi.

“10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz”

Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal ise, “Son 10 yıldır gözlemevimizde düzenlediğimiz bilimsel aktivitelere köy okullarımızın ne yazık ki katılamadığını tespit ettik. Bu konu bizleri üzdü ve yeni proje geliştirmeye itti. Biz de ‘Onlar bize gelemiyorlarsa biz onlara gideriz’ dedik. Rektörlüğümüzün desteği ve gözlemevimizin olanakları ile başlangıçta Kemalpaşa’nın köyleri olmak üzere köylerimizdeki ilk ve ortaokullarımızı ziyaret etmeye başladık. Proje kapsamında 2018 yılı içerisinde köy okullarında eğitim gören yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Projemiz ile özellikle kırsal kesim ve köy okullarında eğitim ve öğretime devam eden çocuklarımızın Astronomi ve Uzay çalışmaları konusunda bilgilenmelerini amaçlıyoruz. Çocuklarımızın derslerde öğrendikleri teleskop ile gökyüzü gözlemlerini yapabilmelerine imkan sağlamak ve köyde yaşayan çocuklarımızın da ileri teknoloji ile tanışmalarına katkı sunmak için buradayız’’ şeklinde konuştu.

Proje, Kemalpaşa 75. Yıl İlkokulu ve Kemalpaşa Ferzent Bulum Anadolu Lisesi öğrencileri ile devam etti. Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik çalışmaların yanı sıra Bilim - Toplum İlişkileri çatısı altında, astronomi ve uzay çalışmalarını topluma aktarabilmek, son gelişmeler ve keşifler hakkında topluma bilgi vermek amacıyla da çalışmalar yürütüyor.