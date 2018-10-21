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Ege'de 44 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 44 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 44 kaçak göçmen yakalandı.


Sahil Güvenlik ekipleri, helikopterle devriye sırasında İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince durdurulan lastik botta 23'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 8'i Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 7'si Senegal ve 6'sı Filistin uyruklu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

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