Ege’de “Anneler Günü” heyecanı

Dr. Necdet Budak, Anneler Günü nedeniyle Egeli öğrencileri ve annelerini ağırladı. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Gününü kutlayan Rektör Budak, “Anneler Gününü anlatmaya sözler yetmez. Cennet annelerin ayakları altındadır, anneler vefakardır. Çocuklarınız bize emanet” diye konuştu.

Göreve geldiği günden bu yana toplumda farkındalık oluşturan birçok uygulamayı hayata geçiren Dr. Necdet Budak, üniversite ile halk arasındaki duvarları kaldırmaya devam ediyor. Alışılmış ve benzer olanın dışında bir üniversite yöneticisi profili çizen Prof. Dr. Budak, örnek bir uygulamaya imza atarak Egeli öğrencileri ve ailelerini Rektörlük binasında ağırladı. Bu anlamlı etkinliğe rektör yardımcıları Prof. Dr. Canan Fisun Abay ve Prof. Dr. Kutsal Turhan da katılarak bu güzel günü birlikte kutladı.

Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Gününü kutlayan Rektör Budak, “Çocuğun okuması, eğitimi ve yönlendirilmesinde annenin payı ve önemi çok büyüktür. Çocuklarınız bize emanet. Öğrencilerimle iç içeyim onlar ne derse elimden geldiği kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Üniversitemizde ders çalışma ortamı, huzur ve güvenli bir ortam olsun diye elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ve bizler istiyoruz ki bu gençler ülkemizin geleceği olsun, huzurlu güvenli bir ortamda eğitimlerini alsınlar. Diplomalarını aldıktan sonra da hayata adım atsınlar ve vatana, millete faydalı evlat olsunlar” diye konuştu.

Öğrenci-Rektör iletişimi açısından üniversiteler arasında iddialı olduklarını söyleyen Prof. Dr. Budak, “Rektör ve öğrenci ilişkisi anlamında oldukça iyiyiz. 65 bin öğrencim var ve ben hepsinden fikir alıyorum. 65 bin tane danışmanım, evladım var. Anne gibi yar olunmaz, dünyanın bir ucunda dahi olsanız anneniz kalbinizdedir. Ben annemi 2007 yılında kaybettim. Profesör oldum en üst düzey makamlara da geldim ama annemin şefkatli kucağını hala arıyorum” dedi.

“Sürekli fakültemizde ve sürekli bizlerle”

Bu anlamlı günde öğrenciler ve anneleri, Prof. Dr. Budak ile keyif dolu sohbet anları yaşadı. Etkinliğe katılan anneler çocuklarını eğitim için gönderdikleri Ege Üniversitesinde emin ellerde olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun bir anne duygularını şu sözlerle ifade etti; “Ben öğrencilik yıllarımda rektörümüzü hiç görmeden mezun oldum. Ve kızımla üniversite ile ilgili sohbetlerimizde sürekli rektörden bahsedince sizi merak ettim. Kızım İletişim Fakültesi birinci sınıf öğrencisi, okula başladığından beri sürekli sizden bahsediyor. Gerçekten benim için çok şaşırtıcı bir durum. ‘Rektörü nerede görüyorsun?’ diye sorduğumda ise ‘Sürekli fakültemizde ve sürekli bizlerle dedi.”

Etkinliğe katılan annelere çeşitli hediyeler veren Prof. Dr. Necdet Budak, annelerle birlikte fotoğraf çektirdi.