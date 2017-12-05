Ege’de hava sıcaklığı 10-15 derece düşecek

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Sorumlusu Rıza Seven, günlerdir devam eden sıcak havanın etkisini kaybedeceğini belirterek, “Vatandaşlarımızın 10-15 derece sıcaklık düşüşüne karşı dikkatli olmalarını, özelikle çocukların daha kalın giyinmelerini, özellikle Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü gündüz saatlerinde güneşe aldanmamaları, ayrıca iç kesimlerde meydana gelebilecek zirai don olayına karşı da ziraatçilerimizi uyarmak istiyorum” dedi.

Hafta sonu Ege Bölgesi’nin Doğu Akdeniz’den gelen sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması ve güneyden esen kuvvetli rüzgarlarla hava sıcaklığının arttığına dikkat çeken Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Sorumlusu Rıza Seven, “Avrupa’da hakim olan aşırı soğuk havayla kavrulurken, Türkiye’de sıcaklıklarda yükselme meydana geldi ve Akdeniz üzerinden sıcak hava taşındı. Bu yüzden bölgemizde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 6 ile 9 derece üzerine çıktı. Avrupa üzerinde görülen soğuk hava zamanla Balkanlar üzerinden yurdumuzu etkisi altına alacak. Bu yüzden önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı azalacak. Geçtiğimiz günlerde 6 ile 9 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, hafta içerisinde özellikle yarın (Çarşamba) en düşük düzeye düşüyor. Mevsim normallerinin 4 ile 6 derece altına inecek. Bu da aşağı yukarı 10 ile 15 derece soğuma demektir” dedi.

Balıkesir ve Manisa’nın bazı ilçelerine kar yağışı

Yağışlı havanın bugün etkisini azaltmaya başladığına işaret eden Seven, “İç kesimlerde yerel yağışlar görülecek. Bu yağışlara Balıkesir’in Dursunbey, Manisa’nın Selendi ve Demirci ilçelerinde karla karışık yağmur, diğer yerlerde yerel olmak üzere sağanak yağmur olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı bugün azalmaya devam ediyor. Yarın sadece bölgemizin kuzeydoğusunda yani Balıkesir’in doğu şeridinde, yerel karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Diğer yerlerimiz parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak hava sıcaklığı yarın da azalmaya devam ediyor. Yarın gündüz Perşembe sabahına kadar ölçülen değerler son günlerin en düşük değerleri olacak” ifadelerini kullandı.

Pazar günü yağış var

Perşembe günü gece sıcaklığı azalarak yavaş yavaş gündüz sıcaklığının artmaya başlayacağını dile getiren Rıza Seven, “Bölgemizde yağış beklemiyoruz, parçalı ve az bulutlu olacak. Cuma günü güneyli rüzgarlar kendini göstermeye başlayacak ve bu da hava sıcaklığın artmasına işaret ediyor. Bölgemizde Cuma günü yağış beklemiyoruz ve hava sıcaklığının gündüz 3-4 derece artmasını bekliyoruz. Cumartesi günü ise bulutlu ancak ılık bir hava olacak. Kıyı kesimlerde orta kuvveti rüzgar bekliyoruz. Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece Edremit Körfezi’nden Kuşadası’na kadar kıyı şeridinde hafif yağmurun başlamasını tahmin ediyoruz. Bu yağış Pazar günü tüm bölgemize yayılacak ve bölge genelinde yağışları bekliyoruz” diye konuştu.

Mevsim normallerinin 4 ile 6 derece altına iniyor

Hava sıcaklığının düne göre azalmaya başladığını kaydeden Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Sorumlusu Rıza Seven, “İzmir’de en yüksek 14, Aydın’da 14, Manisa 12, Balıkesir’de 8, Çanakkale’de 9 derece civarında bekliyoruz. Yarın hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ile 6 derece altına iniyor. En yüksek hava sıcaklığı İzmir ve Aydın’da 10, Manisa’da 8, Balıkesir’de 5 ve Çanakkale’de 8 dereceye kadar inecek” dedi.

Zirai don uyarısı

Zirai don yaşanacağını belirten Seven, uyarıda da bulunarak, “Bu gece yani Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece hafif zirai don riski var. Yarın gece ise kıyılar haricinde kalan yerlerde zirai don riski var. Yüksek kesimlerde orta kuvvette olacak. Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece de iç kesimlerde hafif zirai don riski var” ifadelerini kullandı.