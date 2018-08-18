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18 Ağustos 2018 12:46

Ege’de kütüphane kullanım oranı 3 kat arttı

Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde incelemelerde bulunan Rektör Prof.

Ege’de kütüphane kullanım oranı 3 kat arttı

18 Ağustos 2018 12:46

Dr. Necdet Budak, hayata geçirdikleri projelerin de katkısıyla kütüphanenin kullanım oranının son 8 ayda 3 kat arttığını söyledi.


EÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde merkez kütüphanede faaliyetlerini sürdüren Görsel- İşitsel- Materyal Birimini ziyaret eden EÜ Rektörü Necdet Budak, birimin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Bugüne kadar binden fazla gönüllü akademik ve idari personelle öğrencinin 300 kitap seslendirdiğini, 30 film betimlediğini dile getiren Rektör Budak, 200 kitabın ise taranarak 30 binden fazla sayfanın PDF’ye çevrildiğini söyledi. Öğrenci odaklı bir üniversite olan Ege Üniversitesi’nde bütün öğrencilere değer verildiğini vurgulayan Rektör Budak, “Kütüphane kullanım oranı son 8 ayda 3 kat arttı. Kütüphanenin vize ve final dönemlerinde 24 saat açık olması, çeşitli ikramların sunulması gibi projelerin hayata geçirilmesi de kullanım oranının artmasında etkili oldu. Bu durum bizleri fazlasıyla mutlu etti” diye konuştu.



Engelli öğrencilere yönelik özel çalışmalar


Engellilerin yaşamını kolaylaştıran mekan ve araçlara yönelik yalnızca İzmir’de dağıtılan ‘Kırmızı Bayrak’ sahibi Merkez Kütüphane’de engellilere yönelik özel çalışmalar yapıldığının altını çizen Rektör Budak, “Kütüphanemizde özellikle görme engelli öğrencilerimize yönelik olarak kitap seslendirmesi ve filmlerin betimlemesi yapılıyor. Bu çalışmaları gönüllü akademik ve idari personelimizin yanı sıra öğrencilerimiz yapıyor. Profesyonel ortamlarda ses kaydı alınıyor ve görme engelli öğrencilerimizin hizmetine sunuluyor. Ayrıca mini sinema salonlarından da yine engelli öğrencilerimizin yararlanması sağlanıyor. Tüm bunlara ek olarak ders kitaplarının da seslendirmeleri yapılıyor. Üniversitemizdeki bükün öğrencilerimiz bizim için değerli. Engelli öğrencilerimize yönelik duyarlılık ve hassasiyet gösteriyoruz. Ege Üniversitesi Rektörlüğü olarak bu tür çalışmalara maddi ve manevi destek veriyoruz” dedi.




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