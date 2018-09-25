Ege'de pedallar “Dünya Otomobilsiz Yaşam Günü” için çevrildi

Turda, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da pedal çevirdi.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa'nın yanı sıra akademisyenlerin ve öğrencilerin katıldığı bisiklet turu, Tören Şölen Alanından başlayarak kampüs bisiklet yolu boyunca devam etti. Turdan önce konuşan Rektör Prof. Dr. Budak “Yaz boyunca çalışarak Ege Üniversitesi kampüsünü yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirdik. Yaya öncelikli kampüs projemiz kapsamında bisiklet yolları yaptık ve kampüsün büyük bölümünü yeşillendirdik. Öğrencilerimizin kampüs içerinde daha güvenli ve sağlıklı hareket edebilmeleri için birçok yeni uygulamayı hayata geçirdik” dedi.

"Karbon salınımını minimuma indirmeyi hedefliyoruz"

Ege Üniversitesinde daha önce de düzenlenen “Bisiklet Sempozyumu” ile otomobilsiz ve sağlıklı yaşama dikkat çektiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, “Üniversitemizde ulaşım, yapılan düzenlemelerle yenilendi ve yenilenmeye devam ediyor. Bu yeniliklerin tamamını yayaları ve bisiklet kullanıcılarını rahatlatmak, daha ferah ve yeşil bir çevre sağlamak hedefimiz doğrultusunda hayata geçirdik. Öğrencilerimizin daha çok hareket ederek daha sağlıklı bir yaşama kavuşmalarını ve kampüsteki karbon salınımını minimuma indirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin kullanımına bisikletler tahsis edilmiştir ve ayrıca kurulacak bisiklet istasyonları aracılığıyla, kullan-bırak yöntemiyle, kampüs içinde daha özgür ve rahat ulaşım sağlanmasına yönelik projeler devam etmektedir. Kampüste bisiklet yollarını ve yaya yollarını önemsiyoruz. İstiyoruz ki karbon, egzoz gazı solumayalım. Sağlık açısından ve daha birçok açıdan bisikletin kampüsümüzde yaygınlaşmasını istiyoruz. Öğrencilerimizin güvenliğine yönelik 5555 güvenlik acil yardım hattını da açtık. Kampüste daha güvenli hareket edebilmek adına aydınlatma ve kamera sistemlerini yeniledik. 260 tane çöp kutusu yerleştirdik. Bunlar ufak detaylar gibi geliyor ama biz hijyene ve çevreye önem veriyoruz. Kampüsümüzü güzelleştirmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Ege Üniversitesi olarak öğrenciler ve çalışanlarımızla hem kampüs içerisinde hem de kampüs dışında bisikletli yaşam kültürünü yaygınlaştırmak adına her zaman çaba göstereceğiz” diye konuştu.

Gerçekleştirilen bisiklet turunun ardından Rolla Band grubunun konseri ile katılımcılar keyifli anlar geçirdi.