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07 Mayıs 2018 14:36

Ege’de şenlik ateşi yeniden alevlendi

Ege Üniversitesi Geleneksel Bahar Şenlikleri 4 yıl aradan sonra yeniden başladı.

Ege’de şenlik ateşi yeniden alevlendi

07 Mayıs 2018 14:36

Geçtiğimiz 4 yıl boyunca çeşitli sebeplerden dolayı gerçekleştirilemeyen Ege Üniversitesi Bahar Şenlikleri bu yıl Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde yeniden düzenleniyor.


Ege Üniversitesi’nde 39. Bahar Şenlikleri uzun bir aradan sonra coşkulu başladı. Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu önünde startı verilen şenliğe, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kutsal Turhan, Prof. Dr. Canan Fisun Abay, Prof. Dr. Mehmet Ersan, EÜ Senato Üyeleri, akademisyen ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte çok renkli anlar yaşandı. Kortej halinde Onuncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı eşliğinde devam eden yürüyüş Şölen Alanında tamamlandı.


Ege Üniversitesi 39. Geleneksel Bahar Şenlikleri açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Budak, 4 yıldır şenliklerin yapılamadığını; öğrencilerin çok çalıştıklarını ve yorulduklarını dolayısıyla da eğlenmeye hakları olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Budak, “Rektörünüz olarak her zaman arkanızdayım ve yanınızdayım. Kampüs içinde sürekli sizinle iletişim halindeyim. Sizler için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Ege Üniversitesi kampüsünde huzur ve güven ortamı hakim. Bundan sonra daha güzel aktiviteler ile birlikte olacağız” dedi.


Daha sonra şenlik ateşini yakan Rektör Prof. Dr. Budak tüm öğrencilere iyi eğlenceler diledi. Şenlikte çeşitli Ege Üniversitesi öğrenci toplulukları dans gösterisi sahneledi. Hip Hop dans grubu gösterisiyle öğrencilerden büyük beğeni aldı. Rektör Prof. Dr. Budak sahneye çıkarak Hip Hop grubu ile dans ederek eğlenceli dakikalar yaşadı.




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