Ege’de son 24 saatte 303 kaçak göçmen yakalandı

Türk Sahil Güvenlik ekipleri, mevsim değişikliği nedeniyle artan yasa dışı geçişleri önlemek için kaçak göçmenlerle mücadelesini sürdürüyor. 29 Nisan’da saat 04.30’da, Muğla’nın Bodrum ilçesi Kargı Adası’nın güneybatısında içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ahşap bir tekneyi tespit eden ekipler, tekneyi durdurarak içerisindeki 17 Suriye ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 18 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenlere ait ahşap tekne Sahil Güvenlik botu tarafından Bodrum Limanı’na getirildi.

Aynı gün saat 05.20’de, görevli Sahil Güvenlik uçağı tarafından, İzmir’in Çeşme ilçesi Karaada önlerinde hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot durdurulup içerisindeki Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı gece 176 kaçak göçmen

30 Nisan’da ise İzmir’in Foça ilçesi Aslan Burnu mevkiinde yaşanan olaylarda, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından saat 02.35’te 66 göçmen, saat 03.00’te 63 göçmen, ve saat 04.20’de de içerisinde 47 düzensiz göçmen olan lastik botlar, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı.

Aydın’ın Didim ilçesi ile İzmir’in Çeşme ilçesi önlerinde gerçekleşen 2 olayda da 95 düzensiz göçmen jandarma ve emniyet birimleri tarafından yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin yapılması için gerekli makamlara sevk edildi.