Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 17:14

Ege’de son 24 saatte 303 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR (İHA) – Muğla, İzmir ve Aydın illerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından son 24 saat içerisinde gerçekleşen 7 olayda toplam 303 kaçak göçmen yakalandı.

Ege’de son 24 saatte 303 kaçak göçmen yakalandı

30 Nisan 2018 17:14


Türk Sahil Güvenlik ekipleri, mevsim değişikliği nedeniyle artan yasa dışı geçişleri önlemek için kaçak göçmenlerle mücadelesini sürdürüyor. 29 Nisan’da saat 04.30’da, Muğla’nın Bodrum ilçesi Kargı Adası’nın güneybatısında içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu ahşap bir tekneyi tespit eden ekipler, tekneyi durdurarak içerisindeki 17 Suriye ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 18 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenlere ait ahşap tekne Sahil Güvenlik botu tarafından Bodrum Limanı’na getirildi.


Aynı gün saat 05.20’de, görevli Sahil Güvenlik uçağı tarafından, İzmir’in Çeşme ilçesi Karaada önlerinde hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot durdurulup içerisindeki Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı.



Aynı gece 176 kaçak göçmen


30 Nisan’da ise İzmir’in Foça ilçesi Aslan Burnu mevkiinde yaşanan olaylarda, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından saat 02.35’te 66 göçmen, saat 03.00’te 63 göçmen, ve saat 04.20’de de içerisinde 47 düzensiz göçmen olan lastik botlar, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı.


Aydın’ın Didim ilçesi ile İzmir’in Çeşme ilçesi önlerinde gerçekleşen 2 olayda da 95 düzensiz göçmen jandarma ve emniyet birimleri tarafından yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin yapılması için gerekli makamlara sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
30
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç