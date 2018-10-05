Ege'de “Yeşil Kampüsüm” yarışması

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Ege Üniversitesi Fotoğraf Topluluğu'nun düzenlediği “Yeşil Kampüsüm” temalı fotoğraf ve kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

Dünyada ve ülkemizde yaygınlaşan “Yeşil Kampüs” uygulaması ile çevreye duyarlı, enerji tasarrufu yöntemlerini iyi kullanan ve kalkınmaya katkıda bulunan kampüsler oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda Ege Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde başlatılan daha yeşil, daha güvenli ve yaya dostu bir kampüs oluşturma çalışmaları hızla devam ediyor. Ege Üniversitesi öğrencilerinin katılımına yönelik olan yarışma ile öğrencilerin “Yeşil Kampüs” kavramına bakış açıları yorumlanırken, Ege Üniversitesinin görsel belleğine katkıda bulunan çalışmalar oluşturulacak. Fotoğraf ve kısa film alanında ilk üçe giren eserlere ödül verilecek olan yarışmada ayrıca her iki dalda da mansiyon ödülü sahiplerini bulacak. Yarışmaya başvurular 30 Kasım tarihine kadar www.yesilkampusum.ege.edu.tr internet adresinden yapılabilecek.