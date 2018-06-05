Ege’deki Erzurumlulardan Kırkpınar’a tam destek

Bölge Milletvekili Adayı Yaşar Kırkpınar’a tam destek vereceklerini açıkladı.

Ege Bölgesi Erzurum Dernekleri Federasyonu tarafından Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu’nun ev sahipliğinde iftar programı düzenlendi. Programa Ege Bölgesi Erzurum Dernekleri Federasyonu çatısı altında bulunan İzmir, Manisa ve Aydın illeri başta olmak üzere İzmir ve çevre illerin ilçelerinde ki Erzurum dernekleri, hemşehri toplulukları, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve çok sayıda davetli katıldı. Erzurumlular, kendileri gibi Erzurumlu olan AK Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Yaşar Kırkpınar’ı desteklediklerini belirtirken, bugüne kadar Ege’de yaşayan bir Erzurumlunun Meclis’te olmayışının artık geçmişte kaldığını ve Yaşar Kırkpınar’ın seçilebilir bir yerde olmasının kendileri için umut verici olduğu dile getirildiler.

"Ortak derdimiz bir Erzurumluyu Meclis’e göndermek"

Programa katılanlar adına konuşma yapan Ege Bölgesi Erzurum Dernekleri Federasyonu Başkanı Muzaffer Okumuş, Ege’deki Erzurumluların Meclis’te temsil edilecek olmasının kendileri için çok anlamlı olduğunu söyleyerek, "Milletvekili aday arkadaşımız Aşkaleli olup Erzurumlu bir ailenin çocuğu. İçimizden biri. Bugün burada bu sofranın anlamlı olmasının birinci sebebi yola çıkarken de bizimle istişare eden ve bütün Ege’de bulunan Dadaşların kendisinin destekçisi olduğu milletvekili adayı arkadaşımız Yaşar Kırkpınar için toplanmış bulunmamızdır. Hepimizin ortak derdi neydi; bir Erzurumluyu Meclis’e göndermekti. İşte inşallah Yaşar Kırkpınar kardeşimiz bütün İzmir’i ve bizleri mecliste layıkıyla temsil edecektir. Bizlerde bütün gücümüzle hemşehrimizi destekleyip kendisi için çalışacağız" dedi.

"Yalnız değiliz"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ise, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Kemalpaşa’da Erzurumlu çok kıymetli hemşehrilerimiz ile bu güzel ve bereketli iftar sofrasında bir araya gelmekten çok mutlu olduk. Naçizane bizler ülkemizin bekası ve yavrularımızın geleceği için gayret gösteriyoruz. Ama gördüm ki yalnız değiliz. ülkesine, bayrağına, devletine ve milletine her zaman bağlı olan Erzurumlu kadirşinas hemşehrilerimiz de bizlerin yanında. Bugün milletvekili adayımız için vereceğiniz her bir destek ülkemizin geleceği için verilmiş destektir. Unutmayalım ki isimler geçici ama davamı kalıcıdır. Bizler sizlerden aldığımız güçle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.

Teşekkür etti

Ege Bölgesi’nde yaşayan Erzurumluların kendisine destek vermek için bir araya gelmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Yaşar Kırkpınar, "Aziz hemşehrilerimizin bana göstermiş oldukları teveccüh beni gerçekten çok mutlu etti. Böyle kocaman bir aileye mensup olmaktan ve böyle bir aile ile aynı çatı altında bulunmaktan, ülkeme, bayrağıma ve milletime sizlerle birlikte hizmet ediyor olmaktan duyduğum onur ve gururu sizlerin huzurunda bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bugün burada ülkemizin geleceği için istişare yapmak üzere toplandık. Daha şimdiden parlamentoda bulunmamız halinde sizlerin sorumluluğu olan o ağırlığı üzerimde hissetmeye başladım. Bugüne kadar İzmir ve Ege Bölgesi’nde Erzurumluların partimizde temsiliyeti yoktu. Biz Erzurumlular olarak bu algının kırılması noktasında hareket ettik. Nihayetinde Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın takdirleri ile İzmir’den Erzurumlu bir kardeşiniz aday gösterildi. Ben AK Parti İzmir Milletvekili Adayı olarak gerek siz aziz hemşehrilerimize, gerekse davamıza gönül veren çok kıymetli hemşehrilerimize müteşekkir olduğumu ifade ediyor şükranlarımı sunuyorum" diyerek açıklamasına son verdi.