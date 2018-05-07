Ege’den deri ihracatı yüzde 26 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri’nde (EİB) genel kurullar sonrasında seçilen yönetim kurulları ilk toplantılarını yaparak yeni dönem çalışmalarına start veriyor. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantıda, Mehmet Sepici ve Selahattin Güven Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2018-22 dönemi yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine seçildi. Hatice Deniz Kibritçi ise yönetim kurulu muhasip üyesi oldu. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar (39) Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliği yönetim kurulu başkanı içerisinde en genç başkan oldu. Hakem Gülşen, Halil Gündoğdu, Mustafa Onmuş, Ömer Ağartıoğlu, Enip Topbaş, Ahmet Karagöz ve Mustafa Onay 2018-22 döneminde Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Süleyman Tahiroğlu, Rüştü Yanasavur ve Erdinç Artkıy ise denetim kurulu üyesi olarak görev yapacak.

Rusya’dan sonra İngiltere’ye Milli Katılım Organizasyonu yapacaklar

Ayakkabı sektörünün lider ihraç pazarı Rusya’da yılda iki kez düzenlenen Euro Shoes Premiere Collection Fuarı’na bu yıl ilk kez Türkiye Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, önümüzdeki dönemde İngiltere’nin Birmingham şehrinde düzenlenen, Deri Konfeksiyon ve Ayakkabı Fuarı’na da Milli Katılım Organizasyonu düzenlemek için çalışma başlattıklarını kaydetti. Ege Bölgesi’nden deri ve deri mamulleri ihracatını artırmak için önümüzdeki dönemde İtalya, İngiltere, Rusya ve Güney Kore pazarlarına yoğunlaşma kararı aldıklarını dile getiren Zandar, “Dünya genelinde ayakkabı ve saraciye sektörlerinin buluşma noktası, dünyanın en önemli fuarları arasında yer alan İtalya’da düzenlenen Garda Fuarı’na yönelik Ticaret Heyeti Organizasyonu yapacağız. Güney Kore’ye yönelik Pazar araştırması planlıyoruz. Deri’n Fikirler Deri Üretim ve Tasarım Yarışmamızı da yenileyeceğimiz formatta devam ettirip sektörümüze yenilikçi ve genç tasarımcılar kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Her sektörden sorumlu yönetim kurulu üyesi olacak

Deri sektörünün ana ürün grupları ayakkabı, saraciye ve deri konfeksiyon ile ilgili Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu’nda birer temsilci belirlediklerini anlatan Zandar, bu sektörler için arama konferansları düzenleyerek, tüm üyelerin katılımı ile pazarlama rotaları belirleme hedefleri olduğunu dile getirdi.

Ege’den deri ihracatı yüzde 26 arttı

2018 yılının Ocak-Nisan döneminde Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihracatının yüzde 26’lık artışla 41 milyon dolardan, 51 milyon dolara çıktığının altını çizen Zandar, 150 milyon dolar seviyesinde devraldıkları yıllık ihracatı ise 4 yılın sonunda 300 milyon dolara çıkarma hedefleri olduğunu sözlerine ekledi.