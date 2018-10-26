Ege'den ebeveynler ve çocuklarına yönelik TÜBİTAK destekli projeler

Ege Üniversitesi (EÜ) Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çocuk ve Ergen Araştırmaları Laboratuvarı'nda, gelişim dönemlerindeki bireylerin; sosyal, bilişsel ve duygusal gelişimleri inceleniyor, ebeveynler ve çocuklarına yönelik projeler geliştiriliyor. Projelerin bazılarına TÜBİTAK da destek oluyor.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Çocuk ve Ergen Araştırmaları Laboratuvarını ziyaret eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin; eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, geliştirme ve topluma hizmet konularında çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, üniversitede 11 bin çalışan olduğunu ifade etti. Budak, "Ege Üniversitesi bünyesinde yürütülen bilimsel faaliyetlerin hem topluma hem de çalışanlarımıza yarar sağlamasına önem veriyoruz. Aileler, çocuklarının gelişiminde belli bir yere kadar mücadele ediyor, ancak bir yerden sonra eğitim anlamında destek sağlanması gerekiyor. En değerli varlık insan ve en önemli konu da eğitim. Bölümümüz; projeleriyle ciddi bir atılım içerisinde. Çocuk ve ergen gelişimi üzerine araştırma laboratuvarında, milli eğitim, toplum ve kendi çalışanlarımıza yönelik eğitim hizmetleri sunuyor. Ebeveynler ve çocuklarına yönelik TÜBİTAK destekli projeler yapan hocalarımızı ve öğrencilerini kutluyorum, kendilerine desteğimiz artarak devam edecek" diye konuştu.

Gelişim dönemindeki birey psikolojisinin uygulamalı alanlarında çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini söyleyen Laboratuvar Koordinatörü Doç. Dr. Aysun Doğan, "Direktörlüğünü yaptığım laboratuvarda gelişim psikolojisi alanında çok sayıda kuramsal ve uygulamalı proje yürütülüyor. Farklı gelişimsel alanlarda edinilen becerileri etkileyen bireysel ve çevresel faktörler inceleniyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamalı gelişim psikolojisi projeleri arasında, okul öncesi ve okul çağı çocuklarına yönelik çalışmalarımız bulunuyor. Okul öncesi dönemde gerçekleştirilen proje kapsamında, çocukların sosyal becerilerini geliştirme programı, farklı ana okullarında uygulanıp etkililiği değerlendiriliyor. Okul çağı döneminde gerçekleştirilen projede ise okullarda görülen akran zorbalığını önlemek amacıyla Türkiye'deki ilk kanıta dayalı önleyici müdahale programı olan, sosyal ve iletişim becerilerini güçlendirerek akran zorbalığını önlemeyi hedefleyen ViSC Projesi, şu an farklı okullarda uygulanmaya devam ediyor" dedi.

TÜBİTAK projeleri var

Doç. Dr. Aysun Doğan ve ekibinin yer aldığı “Ebeveynlik Tutumlarının ve Ebeveyn-Çocuk İletişim Özelliklerinin Çocuk ve Ergen Gelişimine Etkisi” başlıklı proje, TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Projeleri kapsamında desteklendi. Amacı, ebeveynlerin çocuk yetiştirme tutumlarının çocuk ve ergenlerin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimine olan etkilerini incelemek olan proje, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Kazak Berument yürütücülüğünde sürdürülüyor. Okul öncesi dönemde aile katılımının çocukların sosyal ve duygusal uyumu üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla araştırma yapan EÜ Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Nilay Ergüden'in “Okul Öncesi Dönemde Aile Katılımının Çocukların Benlik Saygısı ve Sosyal Duygusal Uyumu Üzerindeki Etkisi” adlı projesi de TÜBİTAK tarafından destek aldı.

Laboratuvar bünyesinde; üniversite öğrencilerinin arkadaşlık ve aile ilişkileri, buna bağlı olarak üniversiteye uyum süreçleri, göçmen ve mülteci çocuk ve ergenlerin yaşadıkları psikolojik sorunlar, deneyimleri, akran zorbalığının psikolojik etkileri, öğretmenlerin akran zorbalığına ilişkin tutumları, sanal zorbalık ile baş etme stratejileri, ergenlerin sosyal medya kullanımı gibi konularla araştırmalar yürütülüyor.