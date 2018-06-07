Ege’den, ihtiyaç sahibi öğrencilere bayramlık

Yaklaşan bayram tatili öncesinde duyarlılık gösteren Ege Üniversiteliler, Melih Tuncay İlkokulu ile Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulunda eğitim gören ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık hediye ettiler. Erzene Mahallesi Muhtarlığının da dahil olduğu kampanya kapsamında hazırlanan hediyelerin karne tatili öncesinde tüm çocuklara dağıtılacağı belirtildi.

Ege Üniversitesinin pek çok alanda örnek olmayı sürdürdüğünü ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz bilim üretme, milletimizin geleceği için aydın bireyler yetiştirmenin yanında toplumsal duyarlılıklar konusunda da elinden geleni yapıyor. Çevre, ekoloji, kan bağışı ve organ bağışı gibi pek çok alanda toplumsal duyarlılığı arttırmaya gayret ediyoruz. Bugün de bu duyarlılıklarımızdan birine daha imza atmanın sevincini yaşıyoruz. Çalışanlarımızın düzenlediğimiz kampanyaya katılarak çocuklarımızın hayatına dokunmasından büyük gurur duydum. Bir anlığına bile olsa çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilirsek ne mutlu bize. Kampanyamızın ilerleyen dönemde daha da genişleyeceğine inanıyorum. Kampanyamıza katkı sunan tüm çalışanlarımıza duyarlılıkları için teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu Müdürü Hüseyin Yaldız, Melih Tuncay İlkokulu Müdürü Ali Yoksul, Erzen Mahallesi Muhtarı Ayşe Müjgan Pakyürek ve Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu Aile Birliği Başkanı Gülcin Kahvecioğlu, Rektör Prof. Dr. Budak’ı ziyaret ederek kampanya için teşekkür ettiler.