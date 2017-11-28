EGEDER’den kadına şiddete yönelik farkındalık semineri

Programa Demokratik Dernekler Federasyonu Başkanı Yalçın Kocabıyık, Ege Tüm Engelliler Çevre Kültür İşletme Kooperatifi Başkanı Tülay Yenici, Karabağlar Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Abdülsamet Baskak, Aktif Tüm Engelliler Derneği Başkanı Nur Çetiner ve bu kurumların bünyesinde bulunan gençler ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik kapsamında, bugüne kadar şiddet dolasıyla öldürülen bazı kadınların resimlerinden oluşan mini sergi gezilirken, tüm katılımcılara, engelli kadınların yaptığı kokulu sabunlardan mor güller hediye edildi.

Programın açılış konuşmasını yapan İzmirli tanınmış sanatçı Mikrop Hikmet, “Durmuş “birbirimizi sevmek zorunda değiliz ama saygı duymak zorundayız eğer bu sözlerimi bütün bünyeler sindirebilirse, toplumda kadına karşı şiddetten çok daha az bahsedeceğiz” dedi.

EGEDER Yönetim Kurulu Başkanı Yağızcan Yenici konuşmasında, “Karşılıklı saygı ve sevgi ortamında yaşamak kadına şiddetin sonunu getirecek yegane ilaçtır “diyerek birliktelik çağrısı yaptı. Yenici, “Bu uzun soluklu bir farkındalık projesi ve biz sadece ilk aşamasındayız, Gençlere Farkındalık Aşısı isimli projemiz 3 etaptan oluşmaktadır. 2. Etap 1 Aralık Dünya Aids, gününde 3. Etap olan son etap ise 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde gerçekleştirilecek” dedi.

Kadına yönelik şiddete farklı perspektiflerden bakış

Seminerde İzmir’de ikamet eden kurumlardan konuşmacılar da yer aldı. Karabağlar Belediyesi Engelli Danışma Merkezi sorumlusu Şirince Süzek, “Türkiye’de Engelli Kadına Yönelik Şiddet” konusuna değindi. Şiddet türlerinden bahseden Sayın Süzek şiddetin sadece fiziksel olmadığını sözlü şiddetin de bir şiddet türü olduğunu ve karşımızdakini yıpratacak ve üzecek konuşmalardan kaçınmamız gerektiğini vurguladı. Kadın dilenciler konusunu da değinen Süzek, Türkiye genelindeki dilencilerin birçoğunu kucağında bebeğiyle kadın dilencilerin oluşturduğunu vurguladı ve bu durumdan utanç ve üzüntü duyduğunu belirtti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Uzman Ekonomist Derya Altun ise, “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemenin, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Üzerindeki Etkileri” konusu üzerinde yoğunlaştı. Öğretici olduğu kadar eğlenceli bir sunum hazırlayan Altun, salondan büyük ilgi topladı. Kadına yönelik şiddeti azaltmanın yollarından biri olarak kadınları ekonomik olarak güçlü bir hale getirmekten bahseden Altun, kadınlara ayrılan toplam bütçede gerekli iyileştirmeler yapılarak bu gayeye ulaşabileceğini belirtti.

Son konuşmacı olarak Psikolog İlknur Peder, “Kadına Yönelik Şiddetin Nedenleri” konusunda konuştu. Şiddetin temel nedenlerinden birinin insanların içinde azalan sevgi ve saygı olduğunu vurgulayan Peder, ayrıca kadına yönelik şiddetin 2 yüzü olduğunu belirtti ve konuşmalarına şu şekilde devam etti: “Uygulayan kısmında erkek, uygulanan kısımda ise kadın yer almaktadır, uygulayan kısım yani erkek tarafına yönelik yapılacak çalışmalar ve projeler ile daha olumlu sonuçlar almak işten bile olmayacaktır” dedi.

Program, soru cevap şeklinde devam etti.