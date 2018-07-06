Egeli akademisyenler, esnaf temsilcileri ile buluştu

Dr. Necdet Budak’ın üniversiteyi iş dünyası, STK’lar ve toplumla buluşturmaya yönelik girişimleri sürüyor. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu ile oda başkanlarını önce makamında konuk eden Rektör Budak, ardından da Egeli akademisyenlerle buluşturdu.

Dr. Necdet Budak, göreve geldiğinden bu yana üniversiteyi, iş dünyası, STK’lar ve toplumla buluşturmak için yoğun bir çaba harcıyor. Kentte faaliyet gösteren oda ve STK yöneticileri, iş dünyasından isimlerin yanı sıra yerel yöneticilerle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesinin bilimsel birikimini ülke ve toplum yararına daha fazla sunabilmek için temaslarını sürdürüyor. Rektör Prof. Dr. Budak’ın son konuğu İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu ile oda başkanları oldu.

“Hiç birimizin bahanesi olmamalı, üretmeliyiz”

Ege’nin ciddi bilgi birikimi ve dev akademik kadrosuyla önemli çalışmalara imza attığını hatırlatan Rektör Prof. Dr. Budak, “Gelişmiş ülkelerle rekabet edebilme gücümüzü artırmak için tüm kuruluşların birlikte çalışması ve özellikle de katma değeri yüksek ürünler üretmesi gerekiyor. Göreve geldiğimden bu yana üniversiteyle toplum ve iş dünyası arasındaki duvarı yıkmaya çalıştım ve bunu başardığıma inanıyorum. Şimdi, iş birliklerini artırmamız gerekiyor. Gerek kalifiye ara eleman, gerek teknolojik yenilikler hakkında bilgi, gerekse de bilimsel çalışmalar anlamında her alanda destek vermeye hazırız. Yaptığım görüşmelerde iş insanlarımız, oda başkanlarımız ve yerel yöneticilerimizden çok olumlu geri dönüşler aldım. Hep birlikte ülkemizi geleceğe taşıyacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Bilgiyi edinip kullanmalıyız”

Birlik üyelerinin günün yeniliklerine uyumunu sağlamak için bilimin rehberliğinde ortak projeler geliştirmek istediklerini kaydeden İESOB Başkanı Mutlu, “Günümüzde bilgiyi edinip kullanmak çok önemli. Üyelerimiz mesleklerinde yeni bilgileri kullanarak haksız rekabet karşısında ayakta durabilir, işini geliştirebilir, refah seviyesini artırabilir. Çalışmalarımızda çağın gerektirdiği yeni meslek dalları ve ara eleman ihtiyaçlarına öncelik vereceğiz. Ege Üniversitesi ile işbirliklerimizi geliştirerek, mesleki alanda üniversitenin desteği ile üyelerimize günün teknolojisine uygun eğitimler vermeyi ve üyelerimizin geleceğini aydınlatmayı istiyoruz. Bu amaçla Ege Üniversitesinin değerli akademisyenleri ile üniversitenin eğitim verdiği alanlarda faaliyet gösteren 14 meslek odamızın başkanını buluşturduk” dedi.

Akademisyenlerle buluşma

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Budak, Başkan Mutlu ile oda başkanlarını Ege Meslek Yüksekokulunda akademisyenlerle bir araya getirdi. Geniş katılımlı toplantıda, hangi alanlarda iş birliği yapılabileceği, yeni sektörler ve geleceğin sektörleri üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu. Ege Üniversitesi ile İESOB heyeti arasında, işbirliği ve proje ekiplerinin kurulması, uzaktan eğitim portalı ile eğitim ve sınavların işbirliği içinde yapılmasına yönelik protokol imzalandı.