Egeli ayakkabı ihracatçıları global marka olma yolunda

Konferansta ihracatçıların global pazarda güçlü bir marka olması ve ihracat yapılan pazarların artırılması hedefleri masaya yatırıldı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen “Ayakkabı Sektörü Arama Konferansı” Pınarbaşı Topkapı Garden Düğün Salonunda gerçekleşti. Konferansa katılan yaklaşık 40 ayakkabı üreticisi ve ihracatçısı, ihracat yapılan ülke sayısını artırma, markalaşma, küresel marka oluşturma, katma değerli ürün üretme ve sektörel inovasyon gibi konulara odaklandı.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar ise deri-hazır giyim sektörü için geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen arama konferanslarının olumlu dönüşlerini almaya başladıklarını, yapılan ilk konferansın sonuçlarının Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilecek bir toplantı ile sektör temsilcileri ile birlikte değerlendireceğini belirtti.

Konuşmasında yönetim olarak Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği bünyesinde hali hazırda 400 civarında olan ihracat yapan firma sayısının kademeli bir şekilde 500 firmaya çıkarılmasının hedeflendiğini ifade eden Zandar, bu artışta ayakkabı sektörünün daha fazla pay alacağına inandığını dile getirdi. Yine deri ve deri mamüllerinin ayakkabı ve konfeksiyon sektörlerine yönelik İngiltere’de gerçekleştirilen Moda UK fuarına milli katılım organize edilmek üzere görüşmelere başlandığını ifade eden Zandar, sektör için İngiltere’nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Sektörel ihracatı geliştirmek için üyelere her türlü katkıyı sunma yolunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Zandar, fuar organize edilmesi planlanan İngiltere pazarının önemine bir kez daha dikkat çekerek ve Brexit süreci sonrası İngiltere pazarı hakkında ilk elden bilgi almak için Birleşik Krallık Moda ve Tekstil Birliği Müdürü Paul Alger, İngiliz Ayakkabı Birliği Başkanı John Saunders ve Christie International Ltd. Satış Müdürü Dean Harris’in İzmir’e davet edildiğini ifade ederek, İngiltere’den gelecek konukların katılımı ile gerçekleşecek konferansın tarihinin ise önümüzdeki günlerde üyelere duyurulacağı kaydedildi.

“Global marka olmak için imaj ve tanıtım çalışmaları gerekli”

İş stratejisti ve danışmanı Özgür Baykut tarafından yönetilen konferansta, katılımcılar küresel arenada sektörün genel durumu incelendikten sonra, global marka oluşturmak için yapılması gerekenler üzerinde duruldu. Global marka olmak için sürdürülebilirliğin, tanıtım faaliyetlerine ayrılan bütçelerin artırılması gerektiği noktasında fikir birliğine varılan toplantıda Özgür Baykut; imaj, tanıtım, sürdürülebilirlik ve bağlantının küresel marka oluşturma gibi konularda firmaların fikirlerini dinledi.