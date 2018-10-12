Egeli başarılı bilim insanı Prof. Dr. Özçaldıran'a 'Altın Rozet' ödülü

Dr. Bahtiyar Özçaldıran'a “Altın Rozet” ödülü verildi. Prof. Dr. Özçaldıran'ı ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Yüzme sporuna 40 yılı aşkın süredir emek veren, katkılar sunan Prof. Dr. Bahtiyar Çaldıran'ı tebrik ediyorum. Hocamıza verilen bu ödül yüzme sporu adına ülkemiz için gurur verici bir gelişme. Yaptığı çalışmaların gençlere örnek olmasını dileyerek değerli hocamızın başarılarının daim olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Avrupa Yüzme Birliği (LEN) tarafından altın rozet ödülüne layık görülen Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran, “ Bu çok büyük bir ödül. Aslında bu ödül Prof. Dr. Özçaldıran'a verilmedi. Ödülü Ülkem, Türkiye Yüzme Federasyonu, Üniversitem ve tüm yüzme camiası adına aldım” dedi.

“Ülke bayrağını dalgalandırmak için çalıştım”

Türkiye Yüzme Federasyonunda; yönetim kurulu üyeliği, milli takım antrenörlüğü, eğitim kurulu başkanlığı, idareci ve daha birçok konuda görev ve sorumluluk üstlenen Prof. Dr. Bahtiyar Özçaldıran, yıllar süren bir çalışmanın karşılığında verilen “Altın Rozet” ödülü ile ilgili “40 yıllık yüzme yaşantımın 35 yılında Yüzme Federasyonunda çalıştım. Bu sürenin 20 yılında Avrupa Yüzme Federasyonu'nun farklı farklı organizasyonları ve çalışmalarında görev yaptım. Bunun sonucunda yaptığım hizmetler ve görevlerdeki başarılarımdan dolayı Avrupa'da LEN'in verebileceği en büyük onur ödülüne layık görüldüm. Onur verici bir durum. Beni bu günlere getiren hocalarımın, Türkiye Yüzme Federasyonu'nun her dönemdeki başkanlarının büyük payı var. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ülke bayrağını dalgalandırmak için yarıştım. Batı'nın yapamaz dediklerini yapmak için çabaladım. Bir Türk çocuğunun bir Türk hocasının neleri başarabileceğini ispatladım. Bundan hiçbir maddi menfaat elde etmedim. Yaptığım her şeyi ülkem adına yaptım. Onur ve gurur duymak için çaba sarf ettim. Bir Avrupa Şampiyonası'nda Başhakem sen olduğun zaman Türk Bayrağı orada en üstte dalgalanıyor. Bu bizim için en büyük, en zengin ödül oldu. İnsanların emeğimizin karşılığını takdir edip ödül vermeleri beni ayrıca gururlandırdı” dedi.

“Önemli görevlerde bulundum”

Başarı süreci ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Özçaldıran, LEN'in Açık Su Teknik Komitesi'nde yüzme ve açık su yüzme ile ilgili birçok ciddi görevlerde yer aldığını ifade etti. Avrupa'nın en önemli yarışlarında teknik delege, hakem ve idareci olarak görev aldığını belirten Prof. Dr. Özçaldıran, “Türkiye Yüzme Federasyonu adına ilk resmi görevim 1999 Avrupa Şampiyonası'nda Açık Su Branş Başkanlığı ve arkasından 2005 Universiade Oyunları, Avrupa Kısa Kulvar, Dünya Kısa Kulvar, Karadeniz Oyunları, Akdeniz Oyunları, LEN Cup, Avrupa Gençler, LEN Cup Final yarışlarında, yarışma yönetimi başkanlıklarını üstlendim. Ülkemiz ve Federasyonumuz Avrupa'nın en önemli ve etkin federasyonları arasında yer aldı” diye konuştu.

Prof. Dr. Özçaldıran, “Bütün bu çalışmalarımın dışında, Avrupa büyükler ve gençler şampiyonaları ve LEN Cup finallerinden sonra verdiğim seminerler, dersler ve hakem eğitim çalışmaları bu ödüle laik görülmemede önemli etken olmuştur diye düşünüyorum. Hatta Macaristan Federasyonu ile yaptığımız ikili çalışmalar sonucu, Macar açık su hakemlerinin yetişmesi ve tecrübe kazanmaları sonucu dünya şampiyonası düzenlemişlerdir. Bu da ülkemiz adına gurur vericidir” ifadelerini kullandı.

Çalışmalarını organizasyon boyutu dışında akademik olarak da sürdürdüğünü söyleyen Prof. Dr. Özçaldıran “Yazdığımız projeler ile açık su sporu hakkında makaleler yazarak, yayınlayarak açık su sporuna bilimsel katkı da veriyoruz. Tüm bu uğraşlarda bana yön veren hocalarıma, beraber çalıştığım arkadaşlarıma ve Federasyon Başkanlarına teşekkür ediyorum” dedi.