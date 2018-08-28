Egeli bilim insanları sanayicilerle buluştu

Dr. Necdet Budak, rektör yardımcıları, dekanlarla akademisyenler Ege Bölgesi Sanayi Odasında (EBSO) sanayicilerle buluştu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ağustos ayı Meclis Toplantısına konuk olarak davet edilen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, toplantıya rektör yardımcıları, dekanlar ve akademisyenlerle katıldı. Meclis üyelerine bir sunum yapan Rektör Budak, göreve geldiği günden bu yana üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek için yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile de pek çok kez bir araya geldiğine değinen Rektör Budak, “Ege Üniversitesi 63 yıllık köklü bir geçmişe sahip, 3 bin 100 akademik personelimiz ve 70 bin öğrencimiz var. Araştırma alt yapımız oldukça güçlü. Dünyada acımasız bir ekonomik rekabet söz konusu. Türkiye’nin ekonomik olarak zenginleşmesi için tek çıkış yolu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi eğitim, bilim ve fen” dedi.

“TÜBİTAK nezdinde en fazla araştırma yapan üniversite”

İzmir’de faaliyet gösteren sanayicinin ihracat yapma, ekonomiye katkı sunma ve istihdam sağlama anlamında özverili olduğunu dile getiren Prof. Dr. Budak, “Sanayicilerimiz için akredite analizlerimizin yapıldığı laboratuvarlarımız var. Teknoparkımız, bölgenin Ar-Ge çalışmalarını yapıyor ve bölgedeki istihdamı artırmak için çalışıyor. İkinci teknopark için de bakanlığımızdan söz aldık. Bu konuyla ilgili de yatırımımız söz konusu. Ege Üniversitesi, TÜBİTAK nezdinde, tüm üniversiteler içinde en fazla araştırma yapan üniversite. Projeleri en fazla kabul alan ODTÜ’den sonraki ikinci üniversiteyiz. Uluslararası projelerde Ege Üniversitesinin performansı iyi düzeyde. 21 milyon lira değerinde TÜBİTAK’la yürüyen 91 projemiz var” diye konuştu.

“Bize güvenin, kompleksimiz yok”

Üniversitelerde daha çok araştırma yapılması gerektiğine dikkat çeken Rektör Budak, “Üniversitelerde yeni bir modele geçilmesi gerekiyor. Buluş yapan öğretim üyesi sayısının artmasını istiyoruz. Üniversitemizin kapısı her zaman açık. Gelin sorun. İthalata dayalı üretim yapıldığında zorluk çekiyoruz. Biz üniversite olarak geliyoruz, ama siz de gelin. Çekinmeyin. Bizim tek mücadelemiz, ekonomik bağımsızlık anlamında Türkiye’nin daha iyi noktalara gelmesi için olmalı. Sanayicinin üniversiteleri öz evladı gibi benimsemeleri gerekiyor. Bize güvenin, bir kompleksimiz yok. Maddi olarak da bir sıkıntımız yok. Beraber hareket edelim. Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM) ile firmaları Ar-Ge ve inovasyona yönlendirmeyi hedefliyoruz. 1 milyon TL’lik yatırımla akademik bir sistem oluşturduk, sanayicilerimiz kendi alanlarında bilimsel çalışmalar yapan öğretim üyelerine direk ulaşabilecek. Topluma faydalı olmak adına, teknik olarak bir şeyleri biliyor olabiliriz ama sanayicilerimiz daha farklı bir açıdan bakabiliyor. Proje yazımı, yönetim danışmanlığı ve finansal yürütme gibi alanlarda hizmetler verebiliyoruz” dedi.

“Başka çıkış yolumuz yok”

Üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek için Egeli bilim insanlarından oluşan heyetle pek çok ziyaret gerçekleştirdiklerini vurgulayan Rektör Budak, “Ege Üniversitesi olarak pek çok kuruma gittik. Biz zorlayacağız sizi üniversite olarak. Başka çıkış yolumuz yok. Devlet, siyaset, yasama bir şeyler yapıyor. Ancak biz arazide üniversite- sanayici tek yürek olmazsak bu iş olmaz. Sanayi kuruluşları arasında kurumsal yapılarda farklılık var. Yüksek teknolojili ürünlerde girişimci sayısında azlık var. Destekler hakkında sanayicimizin bilgisi yok. Teknoloji transfer ofisimiz hakkında bilgi sahibi değiller. Organizasyonların ve bölgenin kendine has sorunları var. Çeşitli konularda eğitim talepleri var. Üniversite ve sanayici arasındaki iletişim kanallarını etkinleştirmemiz gerekiyor. EBSO ile Ar-Ge merkezlerine yönelik ortak projeler geliştirebiliriz. Sektörel raporlar hazırlayabiliriz. Patent sergisi açabiliriz. Sanayi deneyim sertifikası hazırlayabiliriz" diye konuştu.

“Model fabrika kurulması için biz hazırız”

Araştırma üniversitesi olma yolunda önemli adımlar attıklarını kaydeden Rektör Budak, üniversite bünyesine kurulması planlanan model fabrika için hazır olduklarını söyledi. Gerekli alt yapı ve akademik kadroya sahip olduklarını belirten Rektör Budak, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, EBSO ve Ege Üniversitesi işbirliğinde model fabrikayı üniversitemize kazandırabiliriz. Verimlilik ve dijitalleşme açısından model fabrika, girdiden çıktıya kadar tüm safhaların değerlendirilmesi için EBSO’nun öncülüğünde gerçekleşebilir. TÜBİTAK’ın sanayi doktora programı buluyor. Sanayici kendi alanında Türkiye’de YÖK nezdinde kim ne araştırma yapmış ulaşabilmeli. OSB’lere yönelik çalışmalar yapılabilir. Rekabet stratejinizi geleneksel halden çıkarmamız gerekiyor. Biz sizin emrinizdeyiz. Gelin birlikte çalışalım” dedi. Rektör Budak sunumun ardından sanayicilerin sorularını yanıtladı. EBSO yönetimi tarafından Rektör Budak’a “Teşekkür Plaketi” verildi.