Egeli bilim insanlarından sıra dışı keşif

Ege Üniversitesi, Avustralya’nın University of New South Wales (UNSW) ve Birleşik Krallık’ın Armagh Observatory and Planetarium (AOP) kurumlarından araştırmacılar işbirliğinde yapılan yeni bir çalışmada, yıldızlararası karbonun ne kadarının alifatik formda olduğu belirlendi.

TÜBİTAK desteği ile yapılan çalışmada yıldızlararası toz bünyesinde daha önce düşünülenden çok daha fazla “yağ benzeri” moleküller olduğu ortaya kondu. Araştırmanın bilimsel makalesi Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS) da yayınlanarak, sonuç uluslararası basın kaynakları ve sosyal medya aracılığı ile duyuruldu.

Rektör Budak: "İçinde yaşadığımız evren keşfedilmeyi bekliyor"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, konuyla ilgili, "İçinde yaşadığımız evren keşfedilmeyi bekliyor. Günümüzde gelişen teknolojiye bağlı olarak artan araştırma imkanlarıyla her gün astronomi ve uzay bilimleri alanında keşifler yapılıyor. Temel bilimlere büyük önem veren Üniversitemiz de bu alanda faaliyet göstermeye ve keşif yapmaya devam edecektir. Uluslararası kuruluşlarla üniversitemiz bilim insanlarının birlikte yürüttükleri bu proje dünya üniversitesi olma hedefinde yaptığımız çalışmaların bir örneği olmuştur. Sonuçları uluslararası basınında yankı oluşturmuş bu çalışmada yer alan Egeli bilim insanlarımızı kutluyor, UNSW ve AOP araştırmacılarına da üniversitemiz adına teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların devamlılığı için her zaman destek vermeye hazırız" diye konuştu.

"İnsanlar, uzayda yaşam konulu çalışmaları çok merak ediyor”

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkan V. Prof. Dr. M. Serdar Evren, “Bölümümüz ilgi çekici çalışmalar yapıyor ve bu çalışmaların birçoğu toplumu doğrudan ilgilendiriyor. İnsanlar, uzayda yaşam konulu çalışmaları çok merak ediyor. Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Melike Afşar’ın ve danışmanı olduğu doktora öğrencisi Burcu Günay’ın yer aldığı çalışmanın ilgi çekici içeriği birçok uluslararası haber ajansında yer almaya başladı. Üniversitemizin ve bölümümüzün adının bilimsel çalışmalarla yurt dışında bu şekilde duyuruluyor olması çok mutluluk verici. Dünya üzerinden başka bir gezegende hayat olup olmadığını anlayabilmek adına bu tür çalışmalar çok önemli” diye konuştu.

"Yaklaşık bin 34 ton yağlı maddeye denk geliyor"

Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Astrofizik Anabilim Dalı Doktora Öğrencisi Burcu Günay da, "Laboratuvarda bulduğumuz 3.4 µm alifatik karbon soğurma katsayısını kızılötesi teleskoplarla elde edile gözlemsel sonuçlara uyguladığımızda, yıldızlararası ortamda her bir milyon hidrojen atomu için 100 tane alifatik karbon atomu olduğunu yani Gök adamızda mevcut karbonun çeyrek ila yarısının yıldızlararası toz parçacıkları bünyesinde ’yağ benzeri’ moleküller halinde bulunduğunu saptadık. İçinde bulunduğumuz Samanyolu Gökadası için bu yaklaşık bin 34 ton yağlı maddeye denk geliyor. (10 milyar trilyon trilyon ton yağ) Bu sonuç, yıldızlararası karbonlu toz tanelerinin yapışkan özellikleri ile yıldız ve gezegen oluşumundaki rolleri ve hatta yaşamın kökeni için gerekli olan organik malzemelerin gezegen yüzeylerine dağılması ile ilişkilerini içeren soruları da beraberinde getirdi.