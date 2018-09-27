Egeli diş hekimi adayları beyaz önlüklerini giydi

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde "2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış ve Hekim Önlüğü Giyme Töreni" gerçekleştirildi. Türkiye'deki Diş Hekimliği Fakülteleri içinde 922. sıra ile en yüksek puanla Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini tercih eden Şevde Nur Yavuz'a beyaz önlüğünü Rektör Prof. Dr. Budak giydirdi. Akademik açılışta ilk dersi Ege Üniversitesi eski rektör yardımcılarından emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Baylas verdi.

'Hekim Önlüğü Giyme' töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Budak, "1968 yılında Üniversitemizin 4. Fakültesi olarak kurulan Diş Hekimliği Fakültemiz, bu yıl 50. yaşını kutluyor. Fakültemiz, geçtiğimiz 50 yıl içinde 4 bini aşkın lisans mezunu verdi. Bu sene yükseköğretim geçiş sınavında diş hekimliği fakülteleri arasında en yüksek puanı alan öğrenciler, bizim fakültemizde eğitim görmeyi tercih etti. Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi yetkin akademik kadrosu ile ülkemizdeki diğer diş hekimliği fakültelerine öncü ve örnek olmuştur. Diş hekimliği fakültemiz, özellikle son dönemlerde sahip olduğu teknik donanımı ile eğitim, sağlık ve araştırma konularında büyük bir aşama kat etmiştir. Fakültemizde, gelişmiş cihazlarla donatılan kliniklerde, on binlerce hastaya sağlık hizmeti verilmektedir. Uluslararası arenada da var olan bir fakülteyiz. Hem akademik kadromuzla hem de alt yapımızla en iyi fakültelerden biriyiz. Portekiz, Amerika, Hollanda'daki üniversiteler ve diş hekimliği fakülteleri ile yakın ilişki içerisindeyiz" dedi.

Ege Üniversitesi'nin dünyanın en güzel kampüslerinden birine sahip olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, "Üniversitemiz, sizlerin alanlarınızda en iyiler olarak yetişmeniz için her türlü olanağı bünyesinde barındırıyor. Üniversitemiz, sadece eğitim olanakları ile değil; spor, sanat ve kültürel faaliyetleri ile de öğrenci odaklı bir üniversite. Kompakt bir kampüse sahibiz. Eğitiminizin yanı sıra güzel arkadaşlıklar ve dostluklar edinin. Sosyal, sanat ve spor faaliyetlerine katılın. Kongreleri ve sempozyumları takip edin. Yabancı dilinizi geliştirin. Hekimlik kutsal meslek. İnsan merkezli bir iş yapacaksınız. İnsana dokunacaksınız. Burada giyeceğiniz beyaz önlüğün sorumluluğunu taşıyacaksınız. Hocalarınızdan usta-çırak ilişkisi içerisinde bu mesleği öğreneceksiniz. Resmi anlamda bugün başlayan ilişkimiz, mezuniyet sonrasında da devam edecek. Kapımız sizlere daima açık. Bu ülkenin geleceği ve teminatı sizlersiniz. Sizleri evlatlarımız olarak görüyoruz. Bütün muradımız sizlere iyi bir eğitim verebilmek" diye konuştu.

"Burada sadece diploma almayacaksınız"

Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Necdet Erdilek, "Zorlu bir yarışı kazanarak, binlerce adayı geride bırakarak bu yıl Yükseköğretim Geçiş Sınavı (YGS)'nda aramıza katıldınız. Başta Türkiye'deki diş hekimliği fakülteleri içinde en yüksek puanla bizim fakültemizde okumayı tercih eden öğrencimiz Sevde Nur Yavuz ve ilk tercihinde Fakültemizi tercih eden 52 öğrencimiz olmak üzere aramıza yeni katılan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sizler fakültemizin en önemli varoluş gerekçelerinden birini oluşturmaktasınız. Burada sadece diploma almayacaksınız. Fakültemizde geçireceğiniz yıllarınızın anlamını sadece bununla sınırlı görmeyin. Siz burada diploma ve mesleki becerilerin yanı sıra çağdaş yurttaşlık ilkelerini, araştırmayı ve sorgulamayı da öğreneceksiniz. Fakültemizden en iyi eğitimi alacak olmanız nedeniyle Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi olarak üzerinize düşen görevleri kusursuz bir biçimde yerine getireceğiniz konusundaki inancım tamdır. Sizler, gelecekte bilime yön veren, topluma fayda sağlayan kişiler olarak geleceğimizin umudusunuz, güvencesisiniz. Ülkemizin sorunlarına çözüm arayışı içerisinde bireyler olarak yetişmeniz en büyük dileğimizdir" dedi.