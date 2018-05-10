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10 Mayıs 2018 10:39

Egeli gençlere kariyer fırsatları

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve öğrencilerin daha iyi kariyer fırsatları elde etmelerini sağlamayı amaçlayan Ege Üniversitesi Kariyer Günleri başladı.

Egeli gençlere kariyer fırsatları

10 Mayıs 2018 10:39

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "13.Kariyer Günleri”ni ziyaret ederek, gençlere sunulan kariyer fırsatları hakkında bilgi aldı.


Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Ofisinin Prof. Dr. Yusuf Vardar-MÖTBE- Kültür Merkezi’nde düzenlediği “13.Kariyer Günleri" başladı. İzmir ve İzmir dışından sektörün öncüsü 44 firmanın yer aldığı etkinlikte, Egeli gençler firma temsilcileri ile görüşerek iş ve kariyer hayatı ile ilgili sorularına cevap bulma imkanları buluyor. Öte yandan öğrenciler, insan kaynakları uzmanları ve firma temsilcileri, iş ve staj imkanları, cv hazırlama ve mülakat teknikleri gibi insan kaynakları alanında pek çok konuda bilgi veriyor.


Etkinlik sonucunda birçok öğrenciye istihdam olanakları da sağlanması beklenirken, etkinlik 2 gün boyunca devam edecek.




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