Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 12:01

Egeli ihracatçılar 2017’den ’huzur’ diledi

Egeli ihracatçılar 2017’den ’huzur’ diledi

28 Aralık 2016 12:01

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Yönetim Kurulları, bir otelde düzenlenen yeni yıl balosunda buluştu.
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk ve 12 birlik başkanının ev sahipliğinde gerçekleşen yeni yıl balosu onlarca kişiyi bir araya getirdi. Ege İhracatçı Birlikleri yönetim kurulu üyelerinin eşleriyle katıldığı geceye 200 kişi katılırken, 2016 yılında hayatını kaybeden Ege İhracatçı Birliklerinin 7 duayen ismi fotoğraflarıyla anıldı. Ardından birlik başkanlarının 2017 ile ilgili dilek ve temennilerinin yer aldığı esprili video gösterimi yapıldı. Show Band Orkestrası’nın seslendirdiği şarkılar eşliğinde renkli dakikaların yaşandığı baloda, bir de yeni yıl pastası kesildi. Gecede konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, 2016’yı bir an önce uğurlamak istediklerini belirtti. Ünlütürk, "2016 bizlere hiç de alışık olmadığımız duygular yaşattı. Umarız 2017 huzurlu, başarılı ve ekonomik açıdan verimli güzel bir yıl olur" dedi.
Gecede, Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan ve Kemerburgaz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin da "2016 yılı değerlendirmesi, 2017 öngörüleri" konulu bir sunum yaptı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
5
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç