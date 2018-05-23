Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak üniversite sanayi işbirliklerini geliştirme amacıyla İzmir iş dünyası ziyaretlerine devam ediyor. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Prof. Dr. Budak, ülke ekonomisinin gelişmesi için üniversiteler ile iş dünyasının el ele vermesi gerektiğini vurgulayarak Ege Üniversitesi’nin bu motivasyona hazır olduğunu söyledi. Prof. Dr. Budak, Ege Üniversitesi’nin 3 bin 300 akademik personeli ile 63 yıllık bilimsel birikimini topluma aktarmak için yeni adımlar atacağını ifade etti.

Prof. Dr. Budak, “Ege Üniversitesi olarak kuruluş felsefemizde de var olan bilgi birikimimizi topluma aktarma misyonumuzu daha işler hale getirmek istiyoruz. İdealist duygularla bu yönde adımlar atıyoruz. Türkiye ekonomisinin gelişip büyümesi ve dünya ile rekabet edebilir olmasının yolu üniversitelerin bilimsel çalışmalarını üretim sektörlerine aktarmasından geçmektedir. Bu bilinçle Ege Üniversitesi bilimsel bilgiyi toplumla paylaşmak için yeni bir motivasyonla harekete geçiyor. Sanayicimiz, ihracatçımız ile işbirlikleri konusunda yeni adımlar atmak istiyoruz. Bu ekonomik mücadeleye üniversite olarak elimizden gelen katkıyı sunmak istiyoruz. İzmir ve Ege Bölgesi gerek sanayi üretimi gerekse ihracat potansiyeli ile Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip. Üniversitemiz, kentimiz bölgemiz ve ülkemizin ekonomik açıdan daha da güçlenmesi için çabalarını sürdürecek” dedi.

E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Önder’in de katıldığı ziyaret sırasında, Ege Üniversitesi EBİLTEM Müdürü Prof. Dr. Hasan Yıldız ve Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Lenger, Ege Üniversitesi’nin üniversite sanayi işbirlikleri alt yapısıyla ilgili bilgi verdiler.

“Üniversite-sanayi işbirliğine inanıyoruz”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise üniversite-sanayi işbirliğine inandıklarını, katma değerli ürün ihracatını arttırmak için Ege İhracatçı Birlikleri ile Ege Üniversitesi’nin uzun yıllardır ortak projelere imza attığını, önümüzdeki süreçte de bu işbirliklerinin artması için hazır olduklarını kaydetti.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan 12 ihracatçı birliğinin 7 tanesinin tarım sektöründe, 5 tanesinin sanayi sektörlerinde faaliyet gösterdiği bilgisini veren Eskinazi, “Tekstil sektörü olarak; 23 yıldır Ege Üniversitesi ile çalışıyoruz. Tüm sektörlerimizin üniversite ile ortak çalışmak istediği konuları tespit edip yol alacağız. İhracat iyi olursa Türkiye iyi olur, 2023 yılı ihracat hedeflerine ortak hareket ederek ulaşacağız” diye konuştu.