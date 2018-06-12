Egeli ihracatçılar kredilere kendi evinde başvuracak

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım’ın katılımıyla açılan Türk Eximbank Ege İhracatçı Birlikleri İrtibat Ofisi, birliğin zemin katında hizmet verecek. Türk Eximbank EİB İrtibat Ofisi’nin açılışında konuşan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 2018 yılının Ocak-Nisan döneminde Türk ihracatçısına 8 milyar doları nakdi kredi, 5,3 milyar doları sigorta olmak üzere 13,3 milyar dolarlık destek sağladıklarını ve 2017 yılının aynı dönemine göre destek oranını yüzde 21,4 oranında arttırdıklarını kaydetti. Yıldırım, “Aynı dönemde Ege Bölgesi ihracatçılarına verdiğimiz destekte ise yüzde 29,2’lik artış sağladık. 2017 yılının Ocak-Nisan döneminde Ege Bölgesi ihracatçılarına 1 milyar 279 milyon dolar olan desteğimizi, 2018 yılının ilk dört aylık döneminde 1 milyar 652 milyon dolara çıkardık” diye konuştu.

Türkiye’de 2017 yılında faizlerdeki artışa dikkati çeken Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, bu süreçte verdikleri hizmetlerin hiçbirinde faiz arttırmadıklarını, reeskont kredilerinde yüzde 20 civarında faiz düşürdüklerini, 2017 yılında Türkiye’de faiz düşüren tek kurum olduklarını sözlerine ekledi.

“Türk Eximbank ihracatçının kara gün dostu”

Türk Eximbank’ı “Türk ihracatçısının kara gün dostu” olarak tanımlayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Türk Eximbank, “Türk ihracatçısının gözbebeği, ihracatçının en büyük destekçisi. Eximbank bize ne kadar yakın olursa o kadar iyi olur dedik. Bizim binamızda irtibat ofisi açılmasını biz teklif ettik, Eximbank Genel Müdürümüz de kabul etti. Bu birlikteliğin daha büyük ihracat rakamlarına vesile olmasını diliyoruz” dedi.

Türk Eximbank’ın ihracatçılara sağladığı destekleri ihracatçılar olarak karşılıksız bırakmadıklarını ifade eden Eskinazi şöyle konuştu: “Ege İhracatçı Birlikleri 2018 yılının geride kalan 5 aylık döneminde yüzde 23’lük ihracat artış hızı yakaladı ve 5 milyar 564 milyon dolarlık dövizi ülkemize kazandırdı. EİB bu başarısıyla Türkiye genelinde faaliyet gösteren 13 ihracatçı birlikleri genel sekreterliği arasında ihracat artış rekortmeni oldu. Türk Eximbank’ın ihracatçılarımıza sağladığı fırsatları arttırdığı oranda hatta daha fazlasıyla bizler de ihracatımızı arttırma sözü veriyoruz.”

Türk Eximbank EİB İrtibat Ofisi, Türk Eximbank’ın kendi personeli ile hizmet verdiği ve tüm kredi işlemlerinin ofis bünyesinde sonuçlandığı ilk irtibat bürosu olacak.

Türk Eximbank EİB İrtibat Ofisi’nin açılış kurdelesini, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz, Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları birlikte kesti.

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, İrtibat Ofisi açılısı sonrasında Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonunda, Türk Eximbank’ın sunduğu kredi ve sigorta olanakları ile ilgili EİB üyelerine sunum yaptı.