Ege’nin 100 büyük firması açıklandı, ilk sıra TÜPRAŞ’ın

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), üretimden satışlar kriterine göre en başarılı 100 büyük firmayı oda binasında düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Şirketlerin üretimden satışlarına göre yapılan sıralamada birinci TÜPRAŞ, ikinci Petkim Petrokimya ve üçüncü Philsa Philip Morris oldu.

2017 yılında firmaların gösterdiği performansın son 10 yılın en iyisi olduğunu belirten EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Biz bu toplantıyı 36 yıldır her sene düzenliyoruz. Genelde öne çıkan firmaların petro kimya, demir çelik sektörlerinde oluştuğunu gördük. Bölge analizinde TÜPRAŞ, Petkim gibi firmalar öne çıkıyor. Her yıl da bu firmalar öne çıkıyor. Bu 100 firmanın ilk 10’u toplam listenin yüzde 56’sını oluşturuyor. Bu sektörlerin yanı sıra otomotiv sektörü ve yazılım sektörü de gelişen sektörlerimiz arasında bulunuyor. Özellikle teknoparklarda gelişmekte olan bir sektör ve Türkiye geneli bu yazılım sektöründe yaşanan gelişme sevindirici. Önümüzdeki yıllarda yazılım sektörünün de bu sıralamanın için olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Merkez Bankasının faiz artırımı

Kurdaki yükselişi durdurmak için faiz artırımına giden Merkez Bankasının faiz artırım kararını daha önceden verebileceğini ve ekonomiyi yönlendirmede geç kaldığını dile getiren Başkan Yorgancılar, "Ekonomide bazı gerçekler var, bu gerçeklerle ilgili de alınması gereken bazı kararlar var. Öncelikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeleri gerek yurt içi gerek yurt dışında kurların artışı, para politikalarının uygulanması, ABD’deki faiz artırımları gibi kararlara karşı alınması gereken tedbirler var. Bunlardan biri de Merkez Bankasının tedbirleridir. Kurlar yılbaşından bu yana kadar yüzde 22 gibi bir değer kazandı. Türk Lirası da değer kaybetti haliyle. Merkez Bankası da 3 puanlık faiz artırımına gitti. Bu yaptığı uygulama doğru ancak zamanı geç. Daha önce yapması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 220 milyar dolar civarında döviz geliri olmayan firmaların borcu olduğunu dile getiren Yorgancılar, esas riskin bu olduğunu ve döviz geliri olmayan firmaların dövizle borçlanmaması gerektiğini belirtti.

"Yapısal reformların acilen yapılması gerekiyor”

Yılın ikinci yarısı hakkında öngörülerini de paylaşan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, şunları söyledi:

"Türkiye’nin önünde bir seçim süreci var. Seçimden sonra ekonomik olarak alınacak tedbirleri hep beraber göreceğiz. Ama öncelikli olarak yapısal reformların acilen yapılması gerekiyor. Türkiye’de genel olarak niteliksel bir sıçramaya ihtiyaç vardır. Adalet, eğitim, denetim, bürokrasi-liyakat reformu gerekiyor. Ayrıca ekonomi reformuna ihtiyaç var. Dolayısıyla ekonomi boyutunda, kısa vadede makro ekonomik istikrarın sağlanması, reformlara odaklanılması, orta vadede katma değerli üretim ve dijitalleşme yol haritası belirlenmesi, uzun vadede eğitim sisteminin sanayi 4.0 sürecine göre kurgulanması önem taşımaktadır. Sanayiciler olarak, ülkemize olan inancımız da, üretim kararlığımız da yeterince güçlüdür. Dünya gerçekleri ile örtüşen sanayi stratejisi, toplumsal huzurun ve birlikteliğin yeniden sağlanması ile Türk ekonomisi gerçek gücünü gösterecektir."