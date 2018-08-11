Ege’nin eski mezunlarına özel Mezun Kart

Alınan kart, üniversitede bazı kolaylıklar sağlıyor.

Ege Üniversitesi, mezun olan öğrenciler için başlattığı ’Mezun Kartı’ projesini hayata geçirdi. Mezun öğrencilerin üniversite ile bağını koparmamasını istemeyen üniversite, eski öğrencilerine üniversitenin sitesinden de başvuru hakkı tanıdı. Bu kapsamda, ilk üç günde 700 eski öğrenci kart almak için başvuru yaptı.

Ege Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise mezunların üniversiteyle bağlarının devam etmesi için oluşturduğu mezun platformu uygulamasında ilk mezun kartını Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü 2017-2018 dönemi mezunu öğrencisi Fırat Gezgin’e verdi.

Kart bir çok avantaj sağlıyor

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Mezunlarımızın Ege Üniversitesi ile bağlarının devam etmesi ve olanaklarından yararlanabilmeleri için ’Mezun Kartı’ uygulamasını başlattık. Mezun Kartımız; kampüse 7/24 giriş-çıkış kolaylığı, sosyal tesis ve kütüphane hizmetlerinden yararlanma olanağı sunuyor. Üniversitemiz ile mezunlarımız arasında bir köprü olacak ve mezunların birbirleriyle ve üniversitemiz ile ilişkilerini devam ettirmelerine katkı verecek. Çalışan, öğrenci ve mezunlarla gönül köprülerinin kurulduğu kurumsal aidiyet duygusu güçlü bir Ege Üniversitesi en önemli hedeflerimden birisiydi. Bir hedefimi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Üniversitemizin mezunlarıyla bundan böyle her zaman dayanışma içerisinde olacağız. Mezunlarımızın, üniversitemizle olan bağlarını bundan sonra güçlendirerek devam ettireceğiz. Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı açısından mezunlarımızın desteği çok önemli" dedi.

Öğrenci kimlik kartını teslim edip Mezun Kartı’nı Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın elinden alan Gezgin de, "Ege Üniversitesi benim için bir hayaldi. Üniversite sınavına Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünde girdim ve tesadüftür ki Ziraat Fakültesinde aynı bölümü kazandım. Ben İzmir’in Kınık ilçesinden geldim; burada olgunlaştım, karakterim oturdu ve keyifli bir çevre kazandım. Hocalarım buradaki ailem oldu" şeklinde konuştu.

Mezun kart uygulamasından faydalanmak isteyenlerin ise Ege Üniversitesi mezunları mezun.ege.edu.tr adresinden mezun bilgi sistemine girerek kart başvurusunda bulunabileceği kaydedildi.