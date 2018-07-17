Ege’nin Hamsisi tüm kategorilerde birinci oldu

Tüm kategorilerde birinci olarak reyting rekoru kıran dizinin ilk bölümünü, TRT yöneticileri, tüm dizi ekibi, Seferihisar Sığacık Kaleiçi’nde düzenlenen bir yemekte izledi.

Filmi izledikten sonra TRT Genel Müdür Yardımcısı Dr. Zeki Çiftçi, yapımcı, yönetmen ve oyuncuları tebrik etti. İki bölgenin kültürlerini muhteşem görüntüler eşliğinde ekranlara yansıtan Ege’nin Hamsisi’ni izleyicilerin de beğeneceğine inandığını belirten Çiftçi şunları söyledi:

“Az önce çok güzel bir dizi seyrettik. Karadeniz ve Ege yöremizin, iki güzide bölgemizin güzel özellikleri, aile komedisi olarak işlenmiş. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızın ellerine yüreklerine sağlık. Karadenizlileri anlatmaya gerek yok. Ben Karadenizli değilim ama birçok Karadenizli arkadaşım oldu. O müthiş pratik zekaları, kendilerine olan güvenleri, dünya kadar Temel fıkrasından alınmamaları, bizi gülümseten esprileri dizide çok güzel bir dozda verilmiş. Ege’ye gelince, bu bölgemiz bana hiç yabancı değil. Küçüklüğüm Balıkesir Edremit’e geçti. İlkokula orada başladım. Açıkça söyleyeyim, Ege’nin hoşgörüsünü, otlara olan düşkünlüğünü daha küçüklüğümden hatırlıyorum. Dizi, Ege insanını da çok güzel bir şekilde veriyor. Ege’nin Hamsisi’nde, iki değişik bölgemizden insanlar kendilerinden bir şeyler buluyorlar. Oyuncu arkadaşlarım müthiş performans sergilemişler. İlk bölüm çok güzeldi, çok başarılıydı. İnşallah vatandaşlarımız da beğenir, reytingleri de güzel olur. Elinize yüreğinize sağlık, hayırlı olsun.”

Komik, esprili ve duygu yüklü senaryo

Ege ve Karadeniz’in büyüleyici coğrafyasının güzelliklerini gözler önüne seren dizi, komik, esprili sahneleriyle olduğu kadar duygu yüklü senaryosuyla da dikkat çekti.

Bölgelerinin muhteşem lezzetlerini sunan Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin çevresinde gelişen komik, duygusal, eğlenceli olayların anlatıldığı diziyi izleyenler, kimi zaman kahkahalarla gülerken, asker dönüşü anne oğulun kavuşma sahneleri duygusal anlar yaşattı.

Kimler katıldı?

1.bölüm izleme programına, TRT Genel Müdür Yardımcısı Dr. Zeki Çiftçi, TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan, TRT 1 Genel Yayın Yönetmeni Şaban Şikar, TRT Dramalar Komisyon Üyesi Bilal Gökçınar, TRT Proje Sorumlusu Murat Önal, Ege’nin Hamsisi yapımcısı Ferhat Eşsiz, Yönetmen, Mustafa Şevki Doğan, Senarist Bahar Filiz Ekinci, dizinin oyuncuları İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu, Haldun Boysan, Uğur Demirpehlivan, Hakan Bilgin, Cem Cücenoğlu, Mustafa Şen, Bengi Öztürk, Utku Ateş, Eylül Demirpehlivan, Kemal Zeydan, Ali Akdal, Buse Meral, Celal Öztürk, Büşra Şenol, Muharrem Bayrak, Selahattin Töz ve Ceyda Saltadal katıldı. Seferihisar Kaymakamı İlhan Abay, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Seferihisar İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Murat Yener, Seferihisar İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Deniz ve Sığacıklılar Ege’nin Hamsisi ekibini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.