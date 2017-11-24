Ege’nin ilk öğrencilerinden ünlü profesör hastalığına yenik düştü

Dr. Oğuz Manas, uzun süredir mücadele verdiği demans hastalığına yenik düştü ve hayata gözlerini yumdu. Ünlü Prof. Dr. Oğuz Manas için 40 yılını verdiği Ege Üniversitesinde bir tören düzenlenirken, Oğuz Manas geride başarılarla dolu bir hayat hikayesi bıraktı.

1955 yılında kurulan Ege Üniversitesinin resmi kayıtlı ilk öğrencilerinden Oğuz Manas, okulunu başarıyla bitirdi ve hayata atıldı. Manas, daha sonra Ege Üniversitesinde öğretim üyesi oldu. Başarıdan başarıya koşan Manas, tanınır bir bilim insanı haline geldi ve profesör unvanını da aldı. Prof. Dr. Oğuz Manas, Ege Üniversitesine 40 yılından fazlasını verdi ve görevi esnasında ayrıca; Kent Bilgi Sistemi yazılımının oluşturulması, Türkiye’nin en büyük bilgisayar merkezinin kurulması, Avrupa okçuluk şampiyonası ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı fabrikaları için otomasyon sistemleri geliştirilmesi, Avrupa Akademik Araştırma Ağı bağlantısıyla Türkiye‘de ilk internet faaliyetinin başlaması, yine ilk e-ticaret uygulamasının gerçekleştirilmesi gibi projelerde yer alarak ilklere imza attı. Yıllara meydan okuyan 83 yaşındaki Prof. Dr. Oğuz Manas’tan ise acı haber geldi. Manas, demans rahatsızlığına yenik düşerek hayata veda etti.

40 yılını verdiği Ege’de son veda

Ünlü profesör için Ege Üniversitesinde de bir tören düzenlendi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Necdet Budak’ın da katıldığı Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür Merkezindeki törende duygu dolu anlar yaşandı. Öğretim üyeleri, öğrenciler, ailesi ve sevenleri de son görevini yerine getirmek için törene katıldı. Törende zaman zaman ailesi ve öğretim üyeleri göz yaşlarına boğuldu.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Prof. Dr. Oğuz Manas’ı saygı ile andığını belirterek, "’Yeryüzündeki alimler, gökyüzündeki yıldızlar gibidir’ diyor Peygamber efendimiz. Oğuz hocamız hayatını ilime ve bilime adamış değerli bir bilim insanıdır. Ömrü boyunca yaptıklarıyla dokunduğu herkese ışık olmuştur. Oğuz Manas hocamızın yaptıkları bilim insanının bir ülke için ne kadar kıymetli olduğunun bir kanıtıdır. Ömrünün 40 yılından fazlasını Ege Üniversitesinde geçiren hocamızın, binlerce öğrencinin yetişmesinde, yeni bölümlerin kurulmasında ve gelişmesinde katkısı büyüktür. Oğuz hocamız, üniversitemizden emekli olduktan sonra da hiç durmamış bu ülkenin insanları ve kurumları için üretmeye devam etmiştir. Böyle kıymetli bir bilim insanının Ege Üniversitesi ailesinin bir parçası olmasından büyük gurur duyuyor ve kendisini hep minnetle anacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

Oğlu Manas: "Demans hastası olmadan tam bir sene önce bitirdi"

Prof. Dr. Oğuz Manas’ın oğlu Alphan Manas da, babası için hazırladığı özel sunumla konuşmasını gerçekleştirdi. Alphan Manas, babasının her zaman kendisine destek olduğunu belirterek, "Oğuz Manas isminin altında ezilmekte vardı; fakat sağ olsun babam tam tersi bana büyük bir öz güven sağladı. Hayattaki başarımı gerçekten ona ve anneme borçluyum. Hiçbir şekilde altında ezilmedim tam tersi bana öz güven verdi. ‘İlkleri gerçekleştiren yenilikçi profesör Oğuz Manas’ isimli kitabının editörlüğünü ben yaptım. Bu kitabı demans hastası olmadan tam bir sene önce bitirdi. Hatta kitap hazırlanırken, bazı kişilerin isimlerini hatırlamamaya başlamıştı. O zaman anlamamıştık ve yaşlılığına vermiştik. Dolayısıyla bu kitap onun anılarını yaşatacaktır" şeklinde konuştu.