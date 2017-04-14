Ege’nin otları her derde deva

Sağlıklı beslenmenin kaynağını oluşturmasıyla bilinen Ege otları, festivallerle daha çok gündeme gelmeye başladı. Karaciğeri temizleyen, kalp damar, hipertansiyon gibi hastalıkların gerilemesinde etkisi olduğu uzmanlarca belirtilen otların daha birçok özelliğini de İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü Eğitmen Şefi Tolgahan Kamiloğlu anlattı. Son yıllarda beslenme uzmanlarının dikkatini tek tek besinler yerine beslenme tarzlarına çevirdiğini vurgulayan Kamiloğlu, "Özellikle Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde kalp damar, hipertansiyon gibi belirli hastalıkların düşük seviyede olması dikkatleri bu bölgedeki beslenme şekline çeviriyor. Tahıl, kuru baklagil, taze sebze-meyve, balık, zeytin yağını içeren beslenme şekli dikkat çekiyor. Özellikle Ege Bölgesinde ot ve balık ağırlıklı beslenme düzeni tipik Akdeniz beslenme stili diyebiliriz. Ege mutfağı otlarıyla ünlü. Arapsaçı, şevketi bostan, radika, ısırgan otu, turp otu, cibez, kuzukulağı en çok tüketilen otlar arasında yer alıyor. Sağlıklı yaşamın kapıları beslenme tarzındaki değişiklikle aralanıyor" dedi.

Enginarın faydaları saymakla bitmiyor

Ege’de yetişen otların salata, kavurma, çorba ve etli yemeklerinin yapıldığını, sofraların zenginleştiğini kaydeden Şef Kamiloğlu, her bir Ege otunun ayrı yararı olduğunu, bronşit, diyabet, sindirim kolaylığı, kolesterol düşürmesi etkileriyle sofraların bugünlerde zenginleştiğini söyledi. Kamiloğlu, otlar dışında özellikle Urla Yarımadasında yetişen ve 28–30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 3. Urla Enginar Festivalinin ana ürünü enginarın da sindirim sistemi ve kolesterole faydası olduğunu belirtti. Festivalde enginarın ünlü şefler tarafından geleneksel ve yeni tariflerle pişirileceğini aktaran Kamiloğlu, “Enginar, antik Yunan ve Roma İmparatorluğunda sindirime yardımcı olmak için tüketilmiş. İdrar söktürücü özelliği böbreklerin çalışmasını düzenler, kolesterolü düşürür. Karaciğer fonksiyonlarının düzenlenmesinde önemli rol oynayan enginarın en bilinen pişirme şekli zeytin yağlıdır. Şeflerimiz ve öğrencilerimizle birlikte festivalde enginarın her damak tadına uygun pişirimlerini yapacağız” diye konuştu.