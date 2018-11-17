Ege'nin üretici kadınları Balçova'da buluştu

İzmir'in Balçova ilçesinde, Ege Bölgesi'ndeki 30 üretici kadın kooperatifleri temsilcileri kentteki iki günlük çalıştaya katıldı. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği tarafından düzenlenen çalıştaya Balçova Kadın Kooperatifi ev sahipliği yaptı.

Türkiye'deki 61 ilde kurulu olan kadın kooperatiflerinin birlik içinde ve güçlü bir şekilde hareket etmeleri için faaliyetlerini sürdüren Simurg Kadın Kooperatifleri Birliği ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), bölgesel kooperatifleri buluşturmaya devam ediyor. Ege Bölgesi Kadın Kooperatiflerini buluşturmak ve sorunlarını konuşmak amacıyla düzenlenen çalıştay da Balçova'da gerçekleştirildi. Balçova Kadın Kooperatifi'nin (Bal-Kad) ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya, Ege Bölgesi'ndeki 30 Kadın Kooperatifi temsilcisi katıldı.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Şengül Akçar, iki gün süren oturumlarda; kadın kooperatiflerinin sosyal ve ekonomik etkilerini artırmak, kurumsal kapasitelerini iyileştirmek, kooperatiflerin ülke ekonomisindeki paylarını artırmak, ortak ihtiyaç ve hedefler için güç birliği yapmak üzere aralarındaki iletişimi güçlendirmenin yanı sıra Ege Bölgesi'ndeki kadın kooperatiflerinin yaşadığı sorunlar ve çözümleri de masaya yatırıldığını ifade etti.

Çalıştaya katılarak kooperatif temsilcilerine Balçova'daki kadın harekatı hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya da, "Kadınların ürettiği, hayatın içinde olduğu bir toplumun sırtı yere gelmez. Biz hem kadınlarımız güçlü olsun diye hem de ülke ekonomimiz güçlü olsun diye Kadın Kooperatiflerini destekliyoruz" diye konuştu.

İkinci gün yapılan oturumlarda ise kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcileri, kooperatif üyesi kadınlara deneyimlerinin yanı sıra ve mevzuttaki değişiklikler ile ilgili bilgi verdi. Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar da, ilçelerinde kooperatifler ile birlikte yürüttükleri çalışmalar ve destekleri hakkında açıklamalarda bulundu.