Ege’yi dereceyle kazanan öğrencileri Rektör Budak kaydetti

Başarılı öğrenciler tarafından tercih edilen Ege Üniversitesi’nde öğrenci kayıtları, EÜ Merkez Kütüphanesi’nde gerçekleştirilirken, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, 2018 YKS sonucuna göre Ege Üniversitesi’ni dereceyle kazanan öğrencilerin kayıtlarını kendisi yaptı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla beraber kayıtların ilk gününde, Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’ne gelerek velileri ve öğrencileri yalnız bırakmadı. Prof. Dr. Budak, aileleriyle birlikte öğrencileri tebrik etti.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni Türkiye 328’incisi olarak kazanan Oğuz Mengücük, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünü Türkiye 92’ncisi olarak kazanan Gökhan Göl ve Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümünü kazanan Tayfun Tekneci’nin kayıtları Rektör Prof. Dr. Necdet Budak tarafından yapıldı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi için bugün bayram; çünkü yeni öğrenci kayıtlarımız başladı. Okullarımız açılışa hazırlanıyorlar. Hem öğrencilerimiz, hem aileleri hem de üniversitemiz için yeni bir heyecan. Bugün dereceye giren öğrencilerimizin ilk kayıtlarını yaptık. Onlar bizim evlatlarımız ve ülkemizin geleceği. Geleceğimize yatırım yapmak adına onların eğitimleri bizim önceliğimiz. Üniversitemiz bu yıl yüzde 98 doluluk oranıyla neredeyse bütün kontenjanlarını doldurdu. Hocalarımız, öğrencilerimizi bir an önce derslerde görmek istiyorlar. Eylül ayı her şeyin başlangıcı. Bir yandan sonbahar, çiçekler dökülüp sararıyor, ama bizim gönlümüzde farklı çiçekler açıyor. Yeni öğrencilerimizle eğitime, öğretime ve araştırmaya devam edeceğiz. Yeni dönemin tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Ege Üniversitesinin kontenjanları yüzde 98 doldu

Ege Üniversitesi (EÜ) kontenjanları 2018 YKS sonuçlarına göre yüzde 98 oranında doldu. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre; ilk sıralarda yer alan adaylar, EÜ’nün çeşitli bölümlerini tercih etti. Bu yıl EÜ lisans programlarını 5 bin 353, ön lisans programlarını 4 bin 980 olmak üzere toplam 10 bin 333 genç tercih etti. Sözel puan türünde Türkiye 92’ncisi, sayısal puan türünde Türkiye 328’incisi, eşit ağırlık puan türünde Türkiye bin 403’üncüsü ve dil puan türünde Türkiye iki bin 207’incisi EÜ’yü tercih etti. Bu yıl ilk kez öğrenci alan Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü de devlet üniversiteleri arasında 2’nci sırada tercih edilen bölüm oldu.