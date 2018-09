EGİAD ve Can Hastanesi arasında işbirliği protokolü

Protokol belgesi EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter ile Can Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Yener Bakan ve Hastane Genel Müdürü Dr. Mehmet Hızarcı tarafından imzaladı.

Protokol imza töreninde konuşan Can Sağlık Grubu ve İzmir Özel Can Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yener Bakan, toplumsal sağlık farkındalığı sağlamaya çalışan bir hastane olduklarını belirterek, “EGİAD gibi etkin sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olarak, kaliteli sağlık hizmetlerine herkesin kolaylıkla ulaşmasını istiyoruz. Güçlü hekim kadromuz, ileri teknoloji ile donatılmış hastanemiz ve deneyimli sağlık hizmetleri personelimiz ile tüm İzmir'in yanındayız. İzmir Özel Can Hastanesi olarak, sosyal projelerimizde de Ege Genç İşadamları gibi duyarlı bir sivil toplum kuruluşu ile daha yaygın ve etkin çalışmalar yapmayı hedefliyoruz” dedi.

"Hepimizin önceliği İzmir"

İzmir ekonomisine katma değer sağlayan önemli sivil toplum kuruluşlarının başında gelen EGİAD gibi bir kurumla işbirliği yapmaktan son derece memnun olduklarını ifade eden Dr. Bakan, “Hepimizin önceliği İzmir. İzmir'i ulusal ve uluslararası tüm alanlarda ne kadar yukarı taşıyabilirsek, o kadar hedefimize yaklaşmış olacağız. Bu da ancak işbirlikleri ile mümkün” diye konuştu.

"Yeni yatırımları destekliyoruz"

EGİAD merkezinde yapılan imza töreninde konuşan Aydın Buğra İlter, “Can Hastanesi ile yapılan işbirliği iki kurumun ortak çalışmaları için önemli bir zemin teşkil edecektir. Yapılan protokol kapsamında üyelerimiz ve çalışanlarına avantajlar sağlamış olmaktan mutluyuz. İzmir'e yapılan yeni yatırımları destekliyoruz. Sağlık alanında konulan hedefler bizim İzmir için belirlediğimiz vizyon ile de birebir uyuşuyor. Ayrıca Can Hastanesi ile müşterek sosyal sorumluluk projeleri de yapmayı arzu etmekteyiz” dedi.