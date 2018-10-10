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Eğitim-Bir-Sen Aliağa Temsilciliği seçime gitti

Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No’lu Şube Aliağa İlçe Temsilcisi Alper Özcan, yapılan seçimlerde ikinci kez başkan seçildi.

Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 No'lu Şube Aliağa İlçe Temsilcisi Alper Özcan, yapılan seçimlerde ikinci kez başkan seçildi.


Eğitim-Bir-Sen Aliağa Temsilciliği'nin üyeleri, temsilcilerini seçmek için seçime gitti. Tüpraş Halk Eğitim Toplantı Salonu'ndaki seçime mevcut temsilci Alper Özcan tek listeyle girdi. Yapılan seçimlerin sonucunda Özcan, yeniden başkan oldu ve yardımcılar, il delegelerde belli oldu.


Eğitim Bir-Sen Aliağa Temsilciliği'nin yönetiminde; Bengül Özelçi, Barış Özel, Malik Uygar, Serkan Yılmaz, Ayşegül Akpak Alaca, Habib Bilgiç yer aldı. Alper Özcan, Bengül Özelçi, Hayati Yavuz ve Nurullah Gültekin ise il delegeleri olarak listeye girdi.

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