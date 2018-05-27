Eğitim Danışmanı Alper Aksoy: “Robotlaşma bazı meslekleri öldürecek”

Robotlaşmanın ve teknolojinin girebileceği mesleklerin öleceğini de belirten Aksoy, "Meslek seçerken 50 yıl sonrayı planlamalısınız" dedi.

“Hangi Üniversite Nasıl Bir Üniversite” kitabının yazarı Eğitim Danışmanı Alper Aksoy, Sınav Eğitim Kurumları’nın Buca ve Bornova’daki kurs merkezlerinde öğrencilere üniversite tercihinde nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgiler verdi. “Robotlaşmanın ve teknolojinin girebileceği meslekler ölecek” diyen Aksoy, "Bu mesleklerden uzak durun. İnsana, canlıya, doğaya dokunan meslekler ölmez. Format değiştirir. Üniversitede hukuk da, öğretmenlik de tercih etsen bilişim altyapısına bakın. Teknolojinin nasıl geleceğini düşünerek 50 yıl sonranın planını yapmalısınız” diye konuştu.

"’Hangi kodlama dilini biliyorsunuz?’ diye soracaklar"

Dünyanın hızla değiştiğini, bununla birlikte mesleklerin de değiştiğini anlatan Alper Aksoy, 2012 yılında dünyanın en büyük şirketleri petrol ve enerji şirketleriyken şimdi en büyük şirketlerin bilişim ve teknoloji olduğunu vurguladı. Aksoy, şunları söyledi:

“2007 yılında üniversiteye girmiş ve 5 yıl sonra petrol mühendisliğini tercih etmiş olsaydınız o dönem için en iyi tercih olacaktı. 5 yılda dünyada büyük değişiklikler oldu. Dünyanın en büyük 10 firmasının ilk 8’i bilişim ve teknoloji bölümü haline geldi. Dünyada petrol yerine yenilenebilir enerji yayıldı. İsterseniz tarih bölümünde okuyun bilişim altyapınızı geliştirmelisiniz. Bunu yapmazsanız işiniz ileride zora girecektir. Basit kodlama dillerini bilmelisiniz. Eskiden lise mezunu olmak işe girmek için yeterliydi. Aradan bir dönem geçti üniversite mezunu olmak yetmeye başladı. Şimdi üniversite mezunu olmak yeterli değil, elemek için ’yabancı dil bilmelisin’ diyorlar. Mezun olduğunuzda 2023’te size ’Hangi kodlama dilini biliyorsunuz. Bilişim bilginiz ne düzeyde?’ diye soracaklar.”

"Türkiye’nin geleceği yazılım ve bilişimde"

“Tercihi yaparken üniversite, bilişim alanında bana ne sunabilir” sorusunu sormak gerektiğini dile getiren Eğitim Danışmanı Alper Aksoy, üniversitenin adının hiçbir önemi olmadığını, önemli olanın öğrenciye ne verebildiği olduğunu vurguladı. Türkiye’nin geleceğinin bilişim, teknoloji, kodlama ve yazılımda olduğuna dikkat çeken Aksoy, şöyle konuştu:

“Dünyanın en büyük bilişim firması Apple’ın toplam hacmi 871 milyar dolar. Türkiye’nin gayri safi milli hasılası (GSMH) yani 82 milyon vatandaşın bir gelir üretip devlete verdiği gelir 730 milyar dolar. Dünyanın en büyük bilişim şirketi Apple, bizim ülkemizden daha fazla gelire sahip. Bilişim, teknoloji, kodlama, yazılım öğrenmek zorundayız. 2012 yılında Türkiye’nin en büyük 10 şirketi petrol ve enerji ağırlıklı ve hepsi devlet destekli. Dünya 5 yılda o kadar büyük değişim yaşamışken 5 yıl sonra Türkiye’deki en büyük 10 şirketin sadece yeri değişmiş. 2012’de en büyük firma Tüpraş iken, şimdi THY olmuş. Türkiye’nin en büyük 10 firmasının toplamı 90 milyar dolar yapıyor. Sadece Facebook 512 milyar dolar. 10 şirketimiz Facebook’un 6’da biri ekonomik hacme sahip sadece. Dünyaya yön veren 10 büyük şirketin 10’u da devlet desteği olmadan girişimcilerin yaptığı şirketler. Girişimcilik yönünüzü geliştirecek üniversiteleri tercih edin.”