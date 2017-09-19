Eğitim için kıtaları aştılar

Öğrenci profiline bakıldığında adeta Birleşmiş Milletleri andıran üniversitede, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 61 ülkeden toplam 268 öğrenci eğitim görüyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden yükseköğrenim için Yaşar Üniversitesini tercih ederek İzmir’e gelen yabancı öğrenciler adeta birer İzmirli oldu. Kimi ABD’de bulunan 5 bin 700’den fazla üniversiteyi geride bırakarak, kimi de arkadaş tavsiyesiyle eğitim almak için Türkiye’yi ve İzmir’i seçen öğrenciler, kısa sürede kentle kaynaştı. ABD’den Mauritus’a, Peru’dan Malezya’ya kadar 61 ülkeden Yaşar Üniversitesine gelen yabancı öğrenciler, İzmir’de yaşamayı çok sevdiklerini belirtiyor.

500’den fazla üniversite ile anlaşma

2005 yılında yükseköğretim kurumlarının birbirleriyle işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik öğrenci değişim programı Erasmus’a dahil olan Yaşar Üniversitesi, bugüne kadar bine yakın Erasmus öğrencisine de ev sahipliği yaptı. Erasmus programı kapsamında Avrupa’dan 225 üniversite ile anlaşması bulunuyor. Öğrenciler, program kapsamında, Avrupa’nın çeşitli üniversitelerden gelerek bir dönem veya bir yıl eğitim görebilme hakkına sahip oluyor. Erasmus öğrenci değişim programı dışında, Global Değişim ve ISEP programları ile de dünyanın değişik ülkelerinde 300’den fazla üniversiteyle de anlaşması bulunan Yaşar Üniversitesinin, toplamda, 500’den fazla üniversiteyle işbirliği mevcut.

Peru’dan ve ABD’den gelerek yüksek lisans eğitimi almak için Yaşar Üniversitesini tercih eden Katty Lizbeth Chambi Chiara ile Heidi Peck de İzmir’i ve Yaşar Üniversitesini tercih eden yabancı öğrencilerden yalnızca ikisi. Chiara ve Peck neden Türkiye’yi ve İzmir’i tercih ettiklerini anlattı.

“Türk kültürüne hep ilgim vardı”

Yüksek lisans eğitimi için Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler programını tercih eden Perulu Katty Lizbeth Chambi Chiara, “Bir Latin Amerikalı olarak küçük yaşlardan itibaren Türk kültürüne karşı büyük bir ilgim vardı. Farklı kültürleri buluşturabilen Türkiye’yi hep yakından tanımak istedim. Avrupa’da pek çok üniversiteye kabul edilmeme rağmen lisans eğitimimi Türkiye’de aldım. Şimdi de yüksek lisans eğitimi için İzmir’de Yaşar Üniversitesini tercih ettim. Avrupa ve Asya kültürlerini içinde barındıran İzmir, biz öğrenciler için harika bir şehir. Özellikle de bir uluslararası ilişkiler bölümü öğrencisi olarak bu zenginliğin beni cezbettiğini söyleyebilirim. Kariyerime ise akademik olarak Türkiye’de devam etmek istiyorum” dedi.

“İzmir’de olmaktan mutluyum”

Yaşar Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde yüksek lisans eğitimine başlayan ABD’li Heidi Peck ise “Ülkemde İngiliz Edebiyatı üzerine eğitim aldım. Ancak iş olanakları kısıtlı olduğu için başka bir ülkede eğitim vermeyi tercih ettim. Asya ülkeleri arasında beni cezbeden tek ülke ise Türkiye oldu. 3 yılı aşkın bir süre Antalya’da İngilizce öğretmenliği yaptım. Şimdi de yüksek lisans için sunduğu eğitim imkanlarıyla Yaşar Üniversitesini tercih ettim. İzmir’de olmaktan mutluyum. Burada kendimi güvende ve huzurlu hissediyorum. Akademik eğitimimi tamamladıktan sonra Türkiye’de çalışmayı planlıyorum” diye konuştu.