“Eğitim kadar doğru beslenme de şart”

Türkiye genelinde yaygınlaşan obezite, çocukları da büyük oranda tehdit ediyor. Yeni eğitim yılına başlayan çocukların okulda sağlıklı beslenmeleri için öneriler sunan Yaşar Üniversitesi MYO Gıda İşleme Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, “Beslenme çantaları çocukların sağlıklı gelişimi için hayati önem taşıyor” dedi.

Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan “Türkiye’de Okul Çağı Çocuklarında Büyümenin İzlenmesi Projesi” son araştırma raporuna göre, Türkiye’de okul çağındaki 6-10 yaş arası fazla kilolu ve şişman olan çocukların oranı yüzde 20,8 olarak tespit edildi. Çocuklukta edinilen beslenme alışkanlıklarının yetişkinlik dönemindeki beslenme düzeni üzerinde önemli etkisi olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, bunun da obezite ile mücadelede en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

“Hazır gıdaları tercih etmeyin”

Çocukları sağlıksız yiyeceklerden uzak tutmanın yolunun, onlara sağlıklı ve lezzetli beslenme çantaları hazırlamak olduğunu belirten Uzel, hazır gıdaların yerine mutlaka evde hazırlanmış gıdaların tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Uzel, “Çocuklara okula gitmeden önce her gün mutlaka kahvaltı yaptırılmalı. Besin değeri yüksek, doğal ve kolay taşınır yiyecekler ile çanta oluşturulmalı. Özellikle fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler ve kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm gibi kuru meyveler, çocuğun okul başarısını olumlu etkileyeceği gibi enerji vereceği için de beslenme çantasında yer almalı. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme için çocuğunuzun beslenme çantasında et, süt, tahıl ile meyve, sebze ürünlerinden besinler bulunmalıdır” dedi.

Yaşar Üniversitesi MYO Gıda İşleme Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, sağlıklı beslenme çantası önerilerini ise şöyle sraladı:

“Süt ve ürünleri grubu: Kutu süt, ayran, yoğurt ve tek porsiyonluk kahvaltılık peynirleri çantaya koyabilirsiniz. Ayran, yoğurt, peynir gibi gıdaların iyi saklama koşullarında muhafaza edilmesi gerekir.

Et-yumurta- kuru baklagiller grubu: Haşlanmış yumurta hem yüksek miktarda protein içermesi hem de uzun süre tokluk hissi vermesi bakımından iyi bir tercih olabilir. Hazırladığınız sandviçlere salam, sosis gibi katkı maddesi yüksek olan et ürünleri koymak yerine evde hazırladığınız köfteleri koymanız daha besleyici olacaktır. Yağda kızartma yerine de ızgarada pişirilmiş olanlar tercih edilmelidir.

Sebze ve meyve grubu: Sebze ve meyveler mutlaka iyi yıkanmalı. Sebze ve meyvelerin doğrandıktan sonra her geçen zaman için vitamin kaybı olacağından, beslenme çantalarına tek parça olarak konulmalı.

Ekmek ve tahıllar grubu: Ekmeğin dışında, çocuğunuzun menüden sıkılıp dışarıda satılan besinlere yönelmemesi için bir dilim kek, bir-iki parça börek, çantaya konulabilir. Patates salatası veya pirinç pilavı gibi besinlerin yer almaması daha uygundur. Çünkü bu tür besinlerin oda sıcaklığında bekletilmesi sağlıklı değildir. Çocuğunuza hazırladığınız sandviçler için tam tahıllı ekmekler tercih edilmeli.

Sıvı tüketimi: Bu besin gruplarının yanı sıra çocuğunuzun evde olduğu kadar okuldaki sıvı tüketimine de dikkat etmeniz gerekir. Su mutlaka çantada olmalı. Bunun yanı sıra içeceği yanında olmayan çocuk, asitli ve şekerli içeceklere yönelecektir. Bunun yerine, kutu ayran, kutu saf meyve suları veya kutu sütlerin beslenme çantasında yer alması daha sağlıklı seçimler olur.”