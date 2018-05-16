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16 Mayıs 2018 16:52

Eğitim yuvalarında yıl sonu coşkusu

Karşıyaka Belediyesi’nin anaokullarında geleceğe hazırlanan minikler, birbirinden renkli yıl sonu sergi ve gösterilerine imza attı.

Eğitim yuvalarında yıl sonu coşkusu

16 Mayıs 2018 16:52


Okul öncesi eğitim kurumlarının sayısını 6’ya çıkaran Karşıyaka Belediyesi, 2017-2018 sezonunda yaklaşık 300 çocuğa hizmet verdi. Dönem boyunca sosyal-zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan eğitimler alan ve okul yaşamına hazırlanan çocuklar, yıl sonu etkinlikleriyle de yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.


Mayıs ayı itibariyle Ahmet Piriştina, Karşıyaka’nın Filizleri, Kardelenler ve Muzaffer İzgü anaokulları ile iki kültür merkezindeki oyun odalarını saran yıl sonu coşkusuna, ailelerin yanı sıra Karşıyakalılar da ortak oldu. Okullarda, yıl içerisinde hazırlanan çeşitli el işi çalışmalar ve resimlerle açılan sergiler beğeni kazandı. Şarkı ve danslarla renkli gösteriler sunan minikler de büyük alkış aldı. Anaokulunu bitiren minikler ise kep atarak yaşamlarının ilk mezuniyet heyecanını yaşadı.



“Gurur kaynağımız”


Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Son 4 yılda okul öncesi eğitime yaptığımız yatırımlar, çocuklarımıza verdiğimiz değerin en güzel göstergesidir. Bu yuvalarda evlatlarımızı çağdaş, güvenli ve sağlıklı ortamlarda geleceğe hazırlıyor, Atatürk ve cumhuriyet değerlerine bağlı aydınlık nesiller yetiştiriyoruz. Her biri gurur kaynağımız olan öğrencilerimizi, sergiledikleri yıl sonu etkinlikleri için kutluyor, şimdiden iyi tatiller diliyorum” dedi.




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