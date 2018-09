Eğitimde başarı için anne babalara uyarı

Çocuğun mantığına uyması için okulun ona şu anda ve gelecekte ne gibi katkılarının olacağı anlatılmalıdır. Ebeveynler, eğitimin değerini çocuklarına hissettirerek aktarmalıdır. Anne ve babanın da okula, öğretmene ve eğitime değer veriyor olması gerekir ki bunu hissettirebilsinler” şeklinde konuştu.

2018/2019 eğitim öğretim yılında ders zilinin çalmasına sayılı günler kala İzmir Kent Hastanesi Klinik Psikologu Meral Avcı, öğrenci başarısını etkileyecek faktörlerle ilgili anne babalara önemli uyarılarda bulundu. Avcı başarıya isteksiz çocukların nasıl motive edilebileceğini, eğitime değer veren ve başarmaya istekli çocukların da nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı.

“Çocuk istemezse başarı gelmez”

Eğitimin, geleceğe açılan yeni bir sayfa olduğunu belirten Avcı şöyle konuştu:

“Çocuğu okula giden her anne baba onlar için en iyisini diliyor, bir önceki yıla göre daha planlı, düzenli ve başarılı olmalarını istiyor. Biliyorlar ki nasıl başlarsa o şekilde devam edecektir. Yeni başlangıçlar, bu nedenle önemlidir. ‘İyi başlasın, iyi bitsin'in umududur bu. Daha ilk haftadan itibaren çocuklarını nasıl yönlendirecekleri, öğretim yılını nasıl daha verimli hale getirebilecekleri üzerine kafa yorarlar. Öncelikle çocukların motivasyonu, isteği önemlidir. Çocuk istemedikten sonra, onun başarılı olmasını sağlayamazsınız. Çocukların, bir şeyi istemesi için akıllarına yatması gerekir. Bu durum, zorla olabilecek bir şey değildir. Mantığına uyması, aklına yatması için okulun ona şu anda ve gelecekte ne gibi katkılarının olacağı anlatılmalıdır. Çocuğun okula, öğretmene, eğitime ve eğitimle ilgili verilen tüm emeğe değer vermesi gerekir. Anne ve babalar, eğitimin değerini çocuklarına hissettirerek aktarmalıdır. Ancak büyük bir inançla aktarılan fikirler yeşerme olanağı bulur. Anne ve babanın okula, öğretmene ve eğitime değer veriyor olması gerekir ki bunu hissettirebilsinler. Ne söylediklerinin değil, ne yaptıklarının önemli olduğunu unutmamalı, davranışlarıyla bu değeri çocuğa göstermelidirler. Gerçek başarının temeli bu noktada yatmaktadır.”

Başarmaya istekli çocuklara öneriler

Öte yandan psikolog Avcı, eğitime değer veren, istekli çocukların da başarılı olabilmesi için dikkat etmesi gereken noktalar olduğunu kaydetti. Çocukların dinlemenin dersi derste dinlemenin önemini kavraması gerektiğini belirten Avcı, “İyi bir dinleyici olmak, çaba isteyen bir eylem olup, işitsel dikkati yoğunlaştırabilme becerisini de artırması bakımından oldukça önemlidir” diye konuştu.

Avcı önerilerini şöyle sıraladı:

"Günlük ders tekrarı yapmayı, alışkanlık haline getirmek: Öğrenmek için pekiştirme yapmak şarttır.

Uyku/uyanıklık düzeninin sağlıklı olmasını sağlamak: Beyin gelişimi ve zeka kapasitesini kullanmayla uyku sağlığı doğrudan ilişkili olup, bu konuda bir sorun varsa, nöroloji uzmanına başvurmanız önerilir.

Sağlıklı beslenme alışkanlığını sürdürmek: Beslenme, zihinsel gelişimi ve öğrenme kapasitesini destekler. Sağlıklı beslenmeyle ilgili gereksinim halinde diyetisyen desteği alabilirsiniz.

Teknolojik aletleri işlevsel yani işe yarar şekilde kullanmak: Bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi yaşantımızı kolaylaştıran teknolojik aletleri kullanırken dikkatli olmalıyız. Sosyal medyada, oyun ve sohbet platformlarında zaman geçirmek çok eğlenceli olabilir. Zamanımızın büyük kısmını buralarda harcamak, başarıya giden yolda önümüzde büyük bir engeldir.

İyi bir zaman yöneticisi olmak: Planlı, programlı olabilmek ve zamanı verimli kullanabilmek için gayret etmek zorundayız.

Okulda verilen görev, sorumluluk ve ödevler için elinden gelenin en iyisini, zamanında ortaya koymak: Sorumluluk bilinci öğrenmeyle birlikte gelişir. Bu konuda kendimizi geliştirmek adına görevlerimizi özenle yerine getirmeliyiz.

Öğrenmeyi ilke haline getirmek ve bu öğrenme sürecinde çevredeki olanaklardan yararlanmayı alışkanlık haline getirmek: Sadece okulda öğrendiğimiz bilgilerle sınırlı kalmamalıyız. Şehrimizde, ülkemizde görüp, öğrenebileceğimiz neler olduğunu bulmamız gerekir. Tarihi yerler, müzeler, doğal güzellikler, kütüphaneler, öğrenci kampları, bilimsel etkinlikler, festivaller, konserler vb. gibi çok çeşitli seçenekler değerlendirilmelidir.

Okul yaşamında karşılaşılabilecek iniş - çıkışlar karşısında çözüm odaklı davranabilmek: Öğrencilik yaşayıp da zayıf not almamış kişi yoktur. Başarı, her dersten sürekli yüksek not almak değil, düşük not aldığınızda bunu kendi lehinize nasıl çevirebileceğinizi bulmaktır."